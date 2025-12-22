पाकिस्तानी पत्रकार को मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की खरी-खरी; शेर के जरिए दिया करारा जवाब

लाहौर स्थित 24 न्यूज चैनल के एक पत्रकार ने उनसे फोन पर बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन सुमैया राणा ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। सुमैया राणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला पूरी तरह से भारत का आंतरिक विषय है, जिसे देश के भीतर ही सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी या पड़ोसी देश को हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। इस तरह की कोशिशें स्वीकार्य नहीं हैं।