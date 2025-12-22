पाकिस्तानी पत्रकार को मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा की खरी-खरी; शेर के जरिए दिया करारा जवाब

पाकिस्तानी पत्रकार को सुमैया राणा ने करारा जवाब दिया। फोटो सोर्स- फेसबुक (Sumaiya Rana)
Sumaiya Rana: समाजवादी पार्टी की नेता और प्रसिद्ध शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने पाकिस्तान से आए एक फोन इंटरव्यू के प्रस्ताव को सख्ती से खारिज कर दिया।
लाहौर स्थित 24 न्यूज चैनल के एक पत्रकार ने उनसे फोन पर बातचीत की इच्छा जताई थी, लेकिन सुमैया राणा ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। सुमैया राणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला पूरी तरह से भारत का आंतरिक विषय है, जिसे देश के भीतर ही सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी बाहरी या पड़ोसी देश को हमारे घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है। इस तरह की कोशिशें स्वीकार्य नहीं हैं।
''नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है,
ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है.''
दरअसल, बिहार के CM नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब हटाने के विवाद ने अब सियासी और अंतरराष्ट्रीय तूल पकड़ लिया है। एक वायरल वीडियो में मुस्लिम महिला का हिजाब हटाए जाने का मामला सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी सक्रिय हो गया। साथ ही इसे भारत में मुस्लिम समुदाय की स्थिति से जोड़कर पेश करने की कोशिश करने लगा।
इसी बीच मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को करारा जवाब दिया। जो अब चर्चा का विषय बन गया है। लाहौर स्थित 24 न्यूज चैनल के एक रिपोर्टर ने सुमैया राणा से फोन पर इंटरव्यू की मांग की थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को साफ शब्दों में खारिज कर दिया।
