Lucknow यूनिवर्सिटी गेट पर LPG महंगाई के खिलाफ छात्रों का हंगामा, Police ने हिरासत में लिया

लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 पर समाजवादी छात्र सभा का धरना, गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow University Samajwadi Chhatra Sabha Protest: लखनऊ में बढ़ती महंगाई और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान छात्र लकड़ी और कंडा लेकर पहुंचे, जो रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता की समस्या के विरोध का प्रतीक था।
सुबह से ही समाजवादी छात्र सभा के छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर इकट्ठा होने लगे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र वहां जुट गए और धरना देकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर बैठकर नारेबाजी की और गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। प्रदर्शन के दौरान “महंगाई कम करो” और “गैस सिलेंडर सस्ता करो” जैसे नारे गूंजते रहे।
प्रदर्शन की खास बात यह रही कि छात्र अपने साथ लकड़ी और कंडा लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि अगर गैस सिलेंडर इतने महंगे हो जाएंगे और समय पर उपलब्ध नहीं होंगे, तो आम लोगों को मजबूर होकर पुराने तरीकों से खाना बनाना पड़ेगा। छात्रों ने इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि बढ़ती महंगाई आम जनता की रसोई पर सीधा असर डाल रही है।
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि शहर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत भी बनी हुई है। कई उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना था कि सरकार को इस समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि हर घर तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंचे।
छात्रों ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता का बजट बिगड़ गया है। गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का असर सीधे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें रोजमर्रा के खर्चों का भी सामना करना पड़ता है, ऐसे में महंगाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
प्रदर्शन के दौरान स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कुछ समय तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा, लेकिन जैसे-जैसे छात्रों की संख्या बढ़ी, पुलिस ने हस्तक्षेप किया।पुलिस ने धरना दे रहे छात्रों को हिरासत में ले लिया और उन्हें मौके से हटाया। इसके बाद सभी छात्रों को बसों के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया गया।
हिरासत में लिए गए छात्रों को लखनऊ के इको गार्डन भेजा गया, जहां आमतौर पर प्रदर्शनकारियों को रखा जाता है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। हालांकि छात्रों का आरोप है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका गया और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई।
समाजवादी छात्र सभा के नेताओं ने कहा कि यह प्रदर्शन केवल गैस सिलेंडर की कीमतों के खिलाफ नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
इस प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई लोगों ने छात्रों के समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है और महंगाई के मुद्दे को गंभीर बताया है। कुछ लोगों ने इसे युवाओं की जागरूकता का प्रतीक बताया, तो कुछ ने इसे राजनीतिक प्रदर्शन करार दिया।
प्रदर्शन के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनता की समस्याओं को संबंधित विभाग तक पहुंचाया जाएगा।
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