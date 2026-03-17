Lucknow यूनिवर्सिटी गेट पर LPG महंगाई के खिलाफ छात्रों का हंगामा, Police ने हिरासत में लिया

प्रदर्शन की खास बात यह रही कि छात्र अपने साथ लकड़ी और कंडा लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि अगर गैस सिलेंडर इतने महंगे हो जाएंगे और समय पर उपलब्ध नहीं होंगे, तो आम लोगों को मजबूर होकर पुराने तरीकों से खाना बनाना पड़ेगा। छात्रों ने इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि बढ़ती महंगाई आम जनता की रसोई पर सीधा असर डाल रही है।