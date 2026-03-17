17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा फैसला: ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख, ढाई लाख कर्मचारियों को फायदा

Yogi Government Gratuity Hike: योगी आदित्यनाथ सरकार ने एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी, जिससे करीब ढाई लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 17, 2026

ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, ढाई लाख कर्मचारियों को राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, ढाई लाख कर्मचारियों को राहत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Yogi Government Hikes Gratuity Limit to ₹25 Lakh: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब ढाई लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय 16 मार्च को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया, जिसके बाद शिक्षा जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से इस मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारी संगठन आवाज उठा रहे थे।

5 लाख रुपये का सीधा फायदा

सरकार के इस फैसले के तहत ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में सीधे 5 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। इसका मतलब है कि अब सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह बढ़ोतरी खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सहयोग की उम्मीद कर रहे थे।

महंगाई भत्ता 50% होने का असर

सरकार ने यह फैसला महंगाई भत्ता (डीए) के 50 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद लिया है। नियमों के अनुसार, जब डीए 50% के स्तर पर पहुंचता है, तो ग्रेच्युटी की सीमा में संशोधन किया जाता है। इसी आधार पर अब ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिससे कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिल सके।

वेतन समिति 2016 की सिफारिशों पर अमल

इस निर्णय के पीछे वेतन समिति 2016 की सिफारिशों को प्रमुख आधार माना गया है। समिति ने पेंशन और उपादान से जुड़े नियमों में संशोधन की सिफारिश की थी, ताकि कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा दी जा सके। सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करते हुए पेंशन और ग्रेच्युटी नियमों में आवश्यक बदलाव किए हैं।

अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों को बड़ी राहत

यह निर्णय खास तौर पर अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक ये कर्मचारी कई मामलों में सरकारी कर्मचारियों की तुलना में कम सुविधाएं पाते थे। सरकार के इस फैसले से इन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और उनके बीच संतोष का माहौल है।

शिक्षा जगत में खुशी की लहर

ग्रेच्युटी सीमा बढ़ने के बाद प्रदेश भर में शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच खुशी देखी जा रही है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे कर्मचारियों के हित में उठाया गया सकारात्मक कदम बताया है। कई संगठनों ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

इस फैसले का सबसे अधिक लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बढ़ी हुई ग्रेच्युटी राशि से उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही, इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे अपने कार्य के प्रति और अधिक समर्पित रहेंगे।

सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति

योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में फैसले लेती रही है। इससे पहले भी सरकार ने वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का यह फैसला भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

आर्थिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह कदम महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए बेहद जरूरी था। इससे न केवल कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक स्थिरता मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Video: लखनऊ में बेटी के जन्म पर पिंक थीम काफिला, ढोल-नगाड़ों के साथ अनोखा जश्न
लखनऊ
लखनऊ की सड़कों पर बेटी के जन्म का अनोखा जश्न, पिंक थीम वाले काफिले ने दिया समाज को सकारात्मक संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

शिक्षा

शिक्षा

school education

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Mar 2026 03:29 pm

Published on:

17 Mar 2026 03:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / योगी सरकार का बड़ा फैसला: ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख, ढाई लाख कर्मचारियों को फायदा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

लखनऊ में एसआई भर्ती विवाद पर युवक का आत्मदाह प्रयास, एफआईआर न होने से नाराजगी

युवक का आत्मदाह का प्रयास, पुलिस ने हिरासत में लिया (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

Lucknow यूनिवर्सिटी गेट पर LPG महंगाई के खिलाफ छात्रों का हंगामा, Police ने हिरासत में लिया

लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 पर समाजवादी छात्र सभा का धरना, गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

चंद्रशेखर आजाद के बयान से यूपी में सियासी बवाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यूपी: सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान से सियासी हलचल, वायरल वीडियो पर बढ़ी चर्चा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ में बेटी के जन्म पर पिंक थीम काफिला, ढोल-नगाड़ों के साथ अनोखा जश्न

लखनऊ की सड़कों पर बेटी के जन्म का अनोखा जश्न, पिंक थीम वाले काफिले ने दिया समाज को सकारात्मक संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

अब अंडों पर भी होगी एक्सपायरी डेट, यूपी सरकार का नया आदेश, 1 अप्रैल से होगा लागू

अब हर अंडे पर दिखेगी लेइंग और एक्सपायरी डेट
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.