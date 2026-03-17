योगी सरकार का बड़ा फैसला: ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख, ढाई लाख कर्मचारियों को फायदा

Yogi Government Hikes Gratuity Limit to ₹25 Lakh: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब ढाई लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय 16 मार्च को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया, जिसके बाद शिक्षा जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से इस मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारी संगठन आवाज उठा रहे थे।