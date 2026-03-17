Video: लखनऊ में बेटी के जन्म पर पिंक थीम काफिला, ढोल-नगाड़ों के साथ अनोखा जश्न

Video Lucknow Family Celebrates Baby Girl’s Birth with Pink: लखनऊ में बेटी के जन्म की खुशी को एक परिवार ने ऐसे अंदाज में मनाया कि यह जश्न शहरभर में चर्चा का विषय बन गया। गुलाबी गुब्बारों, बैनरों, ढोल-नगाड़ों और पिंक थीम से सजी गाड़ियों के काफिले के साथ परिवार ने बेटी के जन्म का जश्न मनाया। इस अनोखे उत्सव ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा बल्कि समाज को “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का सकारात्मक संदेश भी दिया। शहर की सड़कों पर निकले इस पिंक थीम वाले काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं और परिवार को बेटी के जन्म की बधाई दे रहे हैं।

