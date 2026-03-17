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Video: लखनऊ में बेटी के जन्म पर पिंक थीम काफिला, ढोल-नगाड़ों के साथ अनोखा जश्न

Lucknow Viral Video: लखनऊ में एक परिवार ने बेटी के जन्म पर अनोखा जश्न मनाते हुए पिंक थीम वाली सजी गाड़ियों का काफिला निकाला, ढोल-नगाड़ों और गुब्बारों के साथ समाज को सकारात्मक संदेश दिया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 17, 2026

लखनऊ की सड़कों पर बेटी के जन्म का अनोखा जश्न, पिंक थीम वाले काफिले ने दिया समाज को सकारात्मक संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लखनऊ की सड़कों पर बेटी के जन्म का अनोखा जश्न, पिंक थीम वाले काफिले ने दिया समाज को सकारात्मक संदेश (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

 Video Lucknow Family Celebrates Baby Girl’s Birth with Pink: लखनऊ में बेटी के जन्म की खुशी को एक परिवार ने ऐसे अंदाज में मनाया कि यह जश्न शहरभर में चर्चा का विषय बन गया। गुलाबी गुब्बारों, बैनरों, ढोल-नगाड़ों और पिंक थीम से सजी गाड़ियों के काफिले के साथ परिवार ने बेटी के जन्म का जश्न मनाया। इस अनोखे उत्सव ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा बल्कि समाज को “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का सकारात्मक संदेश भी दिया। शहर की सड़कों पर निकले इस पिंक थीम वाले काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं और परिवार को बेटी के जन्म की बधाई दे रहे हैं।

पिंक थीम में सजा गाड़ियों का काफिला

बेटी के जन्म की खुशी में निकाले गए इस काफिले में कई गाड़ियां शामिल थीं, जिन्हें गुलाबी गुब्बारों, रिबन और सजावटी बैनरों से सजाया गया था। गाड़ियों पर “वेलकम बेबी गर्ल” और “बेटी हमारे घर की शान” जैसे संदेश लिखे हुए थे। काफिले में शामिल लोग ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते-गाते नजर आए। सड़क से गुजरने वाले लोग इस दृश्य को देखकर रुक गए और अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाने लगे। कई लोगों ने इस खास पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया।

समाज के लिए सकारात्मक संदेश

परिवार का कहना है कि इस जश्न का उद्देश्य केवल अपनी खुशी मनाना नहीं बल्कि समाज को एक सकारात्मक संदेश देना भी है। आज भी कई जगहों पर बेटियों के जन्म को उतनी खुशी से नहीं मनाया जाता, जबकि बेटियां परिवार और समाज दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर इस उत्सव को सार्वजनिक तरीके से मनाने का निर्णय लिया ताकि लोगों के बीच यह संदेश पहुंचे कि बेटी का जन्म गर्व और खुशी का अवसर है।

“बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान को समर्थन

इस आयोजन के माध्यम से परिवार ने सरकार के “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के संदेश को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। यह अभियान देशभर में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। काफिले में लगाए गए बैनरों और पोस्टरों पर भी बेटियों की शिक्षा और सम्मान से जुड़े संदेश लिखे गए थे। इससे यह साफ दिखाई देता है कि परिवार केवल जश्न ही नहीं मना रहा था, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे रहा था।

राहगीरों और शहरवासियों ने की सराहना

लखनऊ की सड़कों पर जब यह काफिला निकला तो राहगीरों और आसपास के लोगों ने इसे उत्सुकता के साथ देखा। कई लोगों ने परिवार की इस पहल की प्रशंसा की और कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर हर परिवार बेटी के जन्म को इसी तरह खुशी के साथ स्वीकार करे तो समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव काफी हद तक खत्म हो सकता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस अनोखे जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर लोग इसे साझा कर रहे हैं और परिवार की सोच की सराहना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट कर लिखा कि यह जश्न वास्तव में प्रेरणादायक है और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद बढ़ती है। कुछ लोगों ने इसे “नई सोच का प्रतीक” बताया।

बदलती सोच की झलक

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन समाज में बदलती सोच का संकेत हैं। पहले जहां कई परिवार बेटियों के जन्म पर उतनी खुशी नहीं मनाते थे, वहीं अब कई जगहों पर बेटियों के स्वागत के लिए विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इस घटना ने यह भी दिखाया कि समाज में धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है और लोग बेटियों को समान अधिकार और सम्मान देने के लिए आगे आ रहे हैं।

प्रेरणा बन रहा यह जश्न

लखनऊ में मनाया गया यह अनोखा जश्न अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि वे भी अपने परिवार में बेटी के जन्म पर इसी तरह खुशी मनाना चाहेंगे। समाजशास्त्रियों का कहना है कि यदि इस तरह की पहलें बढ़ती हैं तो इससे बेटियों के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार होगा और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

खुशी और गर्व का प्रतीक

बेटी के जन्म पर मनाया गया यह अनोखा जश्न केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरक संदेश भी बन गया है। गुलाबी गुब्बारों और ढोल-नगाड़ों के साथ निकला यह काफिला यह याद दिलाता है कि बेटियां परिवार की शान और समाज का भविष्य हैं। लखनऊ की सड़कों पर दिखा यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि अब समाज में बेटियों को लेकर सोच बदल रही है और लोग गर्व के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं।

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Updated on:

17 Mar 2026 11:24 am

Published on:

17 Mar 2026 11:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Video: लखनऊ में बेटी के जन्म पर पिंक थीम काफिला, ढोल-नगाड़ों के साथ अनोखा जश्न

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