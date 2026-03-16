Mukhtar Ansari Property Row: पूर्व DGP सुलखान सिंह का बड़ा आरोप, अफसरों ने अपने नाम कराई दो कोठियां

Mukhtar Ansari Property EX DGP Sulkhan Singh Statement: उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक Sulkhan Singh ने माफिया से नेता बने Mukhtar Ansari से जुड़े मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। सुलखान सिंह ने दावा किया है कि मुख्तार अंसारी की दो कोठियों को कुछ अधिकारियों ने अपने नाम करा लिया है। उन्होंने कहा कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए तो इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पूर्व डीजीपी के इस बयान के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। उनका यह आरोप ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में माफिया संपत्तियों पर कार्रवाई को लेकर पहले से ही चर्चा चल रही है।