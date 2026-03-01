Lucknow Police Reshuffle: कमलेश दीक्षित हटे, रवीना त्यागी को ट्रैफिक की कमान, अनिल यादव बने DCP क्राइम

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देंगे। विशेष रूप से व्यस्त बाजारों, स्कूलों और कार्यालय क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की जा सकती है। इसके अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी पुलिस विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में हुए इस प्रशासनिक बदलाव को राजधानी में बेहतर कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।