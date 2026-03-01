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Lucknow Police Reshuffle: कमलेश दीक्षित हटे, रवीना त्यागी को ट्रैफिक की कमान, अनिल यादव बने DCP क्राइम

Lucknow पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक Kamlesh Dixit को हटाकर Raveena Tyagi को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 15, 2026

लखनऊ पुलिस में बड़ा फेरबदल (Source: Police Media Cell)

लखनऊ पुलिस में बड़ा फेरबदल (Source: Police Media Cell)

Lucknow Police Commissionerate में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इस बदलाव के तहत डीसीपी ट्रैफिक पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी Kamlesh Dixit को उनके पद से हटा दिया गया है। प्रशासनिक आदेश के अनुसार अब इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी आईपीएस अधिकारी Raveena Tyagi को सौंपी गई है। वहीं आईपीएस अधिकारी Anil Kumar Yadav को डीसीपी क्राइम की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव को राजधानी में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी

नई नियुक्ति के बाद आईपीएस अधिकारी रवीना त्यागी अब राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालेंगी। लखनऊ में बढ़ते वाहनों और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए यह पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। राजधानी के प्रमुख चौराहों, व्यस्त बाजारों और हाईवे मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना डीसीपी ट्रैफिक की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नई डीसीपी ट्रैफिक शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नए कदम उठा सकती हैं।

अपराध नियंत्रण पर भी जोर

वहीं आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार यादव को डीसीपी अपराध (क्राइम) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी में अपराध नियंत्रण और जांच से जुड़े मामलों की निगरानी अब उनके नेतृत्व में की जाएगी। डीसीपी क्राइम का पद भी पुलिस कमिश्नरेट में काफी अहम माना जाता है। इस पद पर तैनात अधिकारी गंभीर अपराधों की जांच, संगठित अपराध पर नजर और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न इकाइयों के साथ समन्वय करते हैं।

प्रशासनिक बदलाव को लेकर चर्चा

लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में हुए इस बदलाव के बाद पुलिस महकमे और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अधिकारियों का मानना है कि समय-समय पर इस तरह के बदलाव से पुलिस व्यवस्था में नई ऊर्जा और बेहतर कार्यप्रणाली देखने को मिलती है। राजधानी में ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं और अपराध नियंत्रण जैसी चुनौतियों को देखते हुए इन पदों पर तैनात अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।

शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा फोकस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान देंगे। विशेष रूप से व्यस्त बाजारों, स्कूलों और कार्यालय क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की जा सकती है। इसके अलावा अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी पुलिस विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में हुए इस प्रशासनिक बदलाव को राजधानी में बेहतर कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Published on:

15 Mar 2026 10:41 pm

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