UPSI परीक्षा के विवादित प्रश्न पर सियासत तेज, दिनेश शर्मा का ट्वीट, शलभ मणि त्रिपाठी ने सीएम योगी को लिखा पत्र

पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की एसआई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे गए बीसवें प्रश्न के अंतर्गत दिए गए एक वैकल्पिक उत्तर से वह व्यक्तिगत रूप से असहमत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी के भी कृत्य से समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उस पर उचित कार्रवाई होना आवश्यक है। दिनेश शर्मा ने अपने बयान में कहा कि पिछले दिनों भी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फिल्म के आपत्तिजनक नाम को लेकर तत्काल कार्रवाई की थी। उसी प्रकार इस मामले में भी सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेगी।