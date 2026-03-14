UP News: विवादों में घिरे IAS अभिषेक प्रकाश बहाल, नियुक्ति विभाग ने जारी किया आदेश

IAS Abhishek Prakash Posting: काफी समय से विवादों में घिरे रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को आखिरकार बहाल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक हलकों में यह खबर चर्चा का विषय बन गई है। लंबे समय से उनकी बहाली को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर अब विराम लग गया है। सरकारी आदेश के अनुसार अभिषेक प्रकाश को फिर से सेवा में बहाल कर दिया गया है। हालांकि उन्हें किस विभाग या पद पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

