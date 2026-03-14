UP News: विवादों में घिरे IAS अभिषेक प्रकाश बहाल, नियुक्ति विभाग ने जारी किया आदेश

यूपी सरकार के नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
IAS Abhishek Prakash Posting: काफी समय से विवादों में घिरे रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश को आखिरकार बहाल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक हलकों में यह खबर चर्चा का विषय बन गई है। लंबे समय से उनकी बहाली को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं, जिस पर अब विराम लग गया है। सरकारी आदेश के अनुसार अभिषेक प्रकाश को फिर से सेवा में बहाल कर दिया गया है। हालांकि उन्हें किस विभाग या पद पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसे लेकर प्रशासनिक स्तर पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
आईएएस अभिषेक प्रकाश पिछले कुछ समय से विभिन्न कारणों से विवादों में रहे थे। उनके खिलाफ उठे आरोपों और उससे जुड़े घटनाक्रमों के बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उन्हें सेवा से अलग कर दिया गया था और मामले की जांच शुरू की गई थी। उस समय यह मामला काफी चर्चाओं में रहा था और प्रशासनिक तथा राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच प्रक्रिया शुरू कराई थी।
सरकार द्वारा नियुक्त जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उनकी बहाली का निर्णय लिया गया है। नियुक्ति विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर उन्हें फिर से सेवा में बहाल करने की पुष्टि कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ही यह निर्णय लिया गया है। आदेश जारी होने के बाद अब अभिषेक प्रकाश की आगे की तैनाती को लेकर भी जल्द फैसला लिया जा सकता है।
आईएएस अधिकारी की बहाली की खबर सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कई अधिकारी और कर्मचारी इस निर्णय को लेकर अपनी-अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। कुछ सूत्रों का मानना है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि किसी अधिकारी के खिलाफ ठोस आधार नहीं मिलता है, तो उसे सेवा में बहाल किया जाना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है।
अब सभी की नजर इस बात पर है कि अभिषेक प्रकाश को आगे किस विभाग या पद पर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में बहाल किए गए अधिकारियों को कुछ समय के लिए प्रतीक्षारत सूची में रखा जाता है या उन्हें किसी विभाग में नई जिम्मेदारी दी जाती है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही शासन स्तर से उनकी नई तैनाती को लेकर भी आदेश जारी किया जा सकता है।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक सेवा में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई या बहाली पूरी तरह नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही की जाती है। सभी पहलुओं की जांच और समीक्षा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत अब अभिषेक प्रकाश को सेवा में वापस लिया गया है।
जानकारों के अनुसार किसी वरिष्ठ अधिकारी की बहाली या निलंबन जैसे फैसलों का असर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। ऐसे मामलों में सरकार बेहद सावधानी के साथ निर्णय लेती है। आईएएस अधिकारियों की भूमिका शासन व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उनके संबंध में लिया गया हर निर्णय व्यापक प्रशासनिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आता है।
अभिषेक प्रकाश की बहाली के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें किस विभाग में जिम्मेदारी दी जाती है और वे अपनी नई भूमिका में किस तरह काम करते हैं। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि यदि उन्हें जल्द नई जिम्मेदारी मिलती है तो वे अपने अनुभव के आधार पर विभागीय कार्यों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं।
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