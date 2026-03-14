UP Police Transfer: यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, अंकिता शर्मा बनीं बदायूं की एसएसपी, 7 अधिकारियों के तबादले

UP Police Transfer and Posting: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश सरकार ने सात पुलिस अधिकारियों के तबादले करते हुए उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इनमें दो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), तीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) और दो अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शामिल हैं। इस फेरबदल के तहत अंकिता शर्मा को बदायूं का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि वहां तैनात एसएसपी बृजेश कुमार सिंह को लखनऊ में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।