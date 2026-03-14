UP Police Transfer: यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, अंकिता शर्मा बनीं बदायूं की एसएसपी, 7 अधिकारियों के तबादले

अंकिता शर्मा बनीं बदायूं की नई एसएसपी, 7 अधिकारियों के तबादले (Source: Police Media Cell)
UP Police Transfer and Posting: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश सरकार ने सात पुलिस अधिकारियों के तबादले करते हुए उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। इनमें दो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), तीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) और दो अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शामिल हैं। इस फेरबदल के तहत अंकिता शर्मा को बदायूं का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि वहां तैनात एसएसपी बृजेश कुमार सिंह को लखनऊ में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।
तबादला सूची के अनुसार अंकिता शर्मा को बदायूं जिले का नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इससे पहले वह कासगंज जिले में पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद पर कार्यरत थीं। पदोन्नति के बाद उन्हें अब एसएसपी के रूप में बदायूं जिले की कमान सौंपी गई है।
अंकिता शर्मा को एक तेज-तर्रार और सक्रिय अधिकारी के रूप में जाना जाता है। कासगंज में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और अपराध नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनके अनुभव को देखते हुए शासन ने उन्हें बदायूं जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी दी है।
बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह के कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें लखनऊ में पुलिस अधीक्षक लॉजिस्टिक्स, उत्तर प्रदेश के पद पर तैनात किया गया है। पुलिस विभाग में लॉजिस्टिक्स का कार्य बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें पुलिस बल से संबंधित संसाधनों, उपकरणों और व्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है। बृजेश कुमार सिंह को इस जिम्मेदारी के साथ लखनऊ मुख्यालय में तैनाती दी गई है।
तबादला सूची में अनूप कुमार सिंह का भी नाम शामिल है। वह अब तक फतेहपुर जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। शासन ने उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें पुलिस अधीक्षक संबंध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर तैनात किया है। यह पद पुलिस मुख्यालय से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है, जहां विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी होती है।
वहीं भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मलिक को अब फतेहपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह भदोही में एसपी के पद पर तैनात थे। फतेहपुर जिले में उन्हें कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ओम प्रकाश सिंह को कासगंज जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इससे पहले वह पुलिस अधीक्षक लॉजिस्टिक्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पद पर कार्यरत थे। कासगंज में उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
आईपीएस अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस विभाग में दो अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। अभिनव त्यागी, जो अब तक अपर पुलिस अधीक्षक नगर, गोरखपुर के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब भदोही जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं पाटिल निमिष दशरथ, जो पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब अपर पुलिस अधीक्षक नगर, गोरखपुर के पद पर तैनात किया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस विभाग में समय-समय पर किए जाने वाले तबादले प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देने से कार्यप्रणाली में सुधार और विभागीय कार्यों में तेजी आती है। उत्तर प्रदेश सरकार भी समय-समय पर पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करती रही है।
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में पुलिस विभाग में किए गए इस तरह के प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य अपराध नियंत्रण को और मजबूत करना है। नई तैनाती पाने वाले अधिकारियों के सामने अपने-अपने जिलों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनता के बीच विश्वास कायम रखने की जिम्मेदारी होगी।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग