शकुन्तला विश्वविद्यालय में बोलती हैं किताबें, टॉकिंग बुक स्टूडियो में 3500 से अधिक ऑडियोबुक

Talking Book Studio Shakuntala Mishra University: तकनीक के बढ़ते दौर में शिक्षा के नए आयाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के लिए एक अनूठी पहल की है, जहां किताबें केवल पढ़ी ही नहीं जाती, बल्कि उन्हें सुना भी जा सकता है। विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में स्थापित टॉकिंग बुक स्टूडियो विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और साहित्य को सुनने का सशक्त माध्यम बन गया है। यहां किसी भी पुस्तक को आवश्यकता के अनुसार ऑडियोबुक में परिवर्तित कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है।