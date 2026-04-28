‘क्या आप अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं?’ सपा डेलिगेशन के पूछे सावल पर निशा विश्वकर्मा के माता-पिता ने क्या कहा

प्रेस वार्ता के दौरान सपा नेताओं ने जांच प्रक्रिया और प्रशासन की भूमिका पर सवाल भी उठाए। रामआसरे विश्वकर्मा ने कहा कि मामले में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मामला पहले ही सामने आ चुका था तो चार दिन बाद दो और अभियुक्तों के नाम कैसे सामने आए? यदि उनके नाम सामने आ गए थे तो गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा कि इन सवालों का जवाब प्रशासन को देना चाहिए और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।