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भीषण गर्मी से झुलस रहा लखनऊ, पारा 44 डिग्री के करीब- राहत के लिए बनाए गए कूलिंग पॉइंट, बिजली व्यवस्था पर भी असर

लखनऊ में भीषण गर्मी से हालात बिगड़ गए हैं। तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। राहत के लिए कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 27, 2026

Lucknow Heatwave: 44 डिग्री के करीब पारा, गर्मी से बेहाल शहर, कूलिंग पॉइंट बने सहारा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow Heatwave: 44 डिग्री के करीब पारा, गर्मी से बेहाल शहर, कूलिंग पॉइंट बने सहारा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow Heatwave Crisis: राजधानी लखनऊ इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही चिलचिलाती धूप लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार, शहर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे गर्मी का प्रकोप और बढ़ सकता है।

सुबह से ही तपने लगा शहर

लखनऊ में सुबह के समय से ही तेज धूप निकल रही है। जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, गर्मी का असर और अधिक बढ़ जाता है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है और लोग जरूरी काम के अलावा बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी के कारण लोगों में बेचैनी, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और बाहर काम करने वाले लोग इस गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

नगर निगम की पहल: कूलिंग पॉइंट

भीषण गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम ने शहर के प्रमुख स्थानों पर कूलिंग पॉइंट बनाए हैं। लालबाग और 1090 चौराहे पर बनाए गए इन कूलिंग पॉइंट्स पर लोगों के लिए कूलर, पंखे, ठंडा पानी और गुड़ की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों पर राहगीरों और जरूरतमंद लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। नगर निगम का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो ऐसे और कूलिंग पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे।

बिजली व्यवस्था पर दबाव

तेज गर्मी का असर बिजली व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ट्रांसफॉर्मर ओवरहीट हो रहे हैं, जिससे कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। बिजली विभाग ने ट्रांसफॉर्मरों को ठंडा रखने के लिए पंखों का सहारा लिया है। इसके बावजूद कई इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या सामने आ रही है, जिससे लोगों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पानी की बढ़ी मांग

गर्मी के कारण पानी की मांग भी काफी बढ़ गई है। लोग दिनभर ठंडा पानी और अन्य पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जिससे जलापूर्ति पर भी दबाव बढ़ा है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

स्वास्थ्य पर असर

डॉक्टरों के अनुसार, इस तरह की भीषण गर्मी में लू लगने का खतरा काफी बढ़ जाता है। लक्षणों में सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी और तेज बुखार शामिल हैं। डॉक्टर शीला श्रीवास्तव  ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। साथ ही हल्के और ढीले कपड़े पहनने की भी सलाह दी गई है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक, फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छाने की संभावना जताई गई है, लेकिन इससे तापमान में ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है।

जनजीवन पर व्यापक असर

भीषण गर्मी का असर हर वर्ग पर दिखाई दे रहा है:

  • बाजारों में भीड़ कम हो गई है
  • स्कूल-कॉलेजों में उपस्थिति प्रभावित हो रही है
  • दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम करना मुश्किल हो गया है
  • ट्रैफिक और सार्वजनिक परिवहन में भी कमी देखी जा रही है

प्रशासन की तैयारी

प्रशासन ने गर्मी से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं और एंबुलेंस सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

कैसे करें बचाव

  • दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें
  • पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं
  • धूप में निकलते समय सिर ढकें
  • हल्के और सूती कपड़े पहनें
  • बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें

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Published on:

27 Apr 2026 10:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भीषण गर्मी से झुलस रहा लखनऊ, पारा 44 डिग्री के करीब- राहत के लिए बनाए गए कूलिंग पॉइंट, बिजली व्यवस्था पर भी असर

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