भीषण गर्मी से झुलस रहा लखनऊ, पारा 44 डिग्री के करीब- राहत के लिए बनाए गए कूलिंग पॉइंट, बिजली व्यवस्था पर भी असर

लखनऊ में सुबह के समय से ही तेज धूप निकल रही है। जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, गर्मी का असर और अधिक बढ़ जाता है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई देता है और लोग जरूरी काम के अलावा बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी के कारण लोगों में बेचैनी, थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। खासकर बुजुर्ग, बच्चे और बाहर काम करने वाले लोग इस गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।