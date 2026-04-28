Yogi सरकार का बड़ा ऐलान: होमगार्ड, सिविल पुलिस और एसआई के 1 लाख पदों पर होगी भर्ती

Yogi Government Announcement: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने राज्य में व्यापक स्तर पर पुलिस भर्ती का ऐलान किया है। इस घोषणा के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष करीब 1 लाख पदों पर नई भर्तियां करने जा रहा है। इन भर्तियों में होमगार्ड, सिविल पुलिस और सब-इंस्पेक्टर (एसआई) जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल होंगे। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब प्रदेश के लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं और लंबे समय से बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री के इस ऐलान ने युवाओं में नई उम्मीद जगा दी है।