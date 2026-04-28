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Yogi सरकार का बड़ा ऐलान: होमगार्ड, सिविल पुलिस और एसआई के 1 लाख पदों पर होगी भर्ती

Yogi Government: उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड, सिविल पुलिस और एसआई के करीब 1 लाख पदों पर भर्ती का ऐलान किया है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 28, 2026

UP Police Recruitment 2026: योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 1 लाख पदों पर होगी भर्ती (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Police Recruitment 2026: योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 1 लाख पदों पर होगी भर्ती (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Yogi Government Announcement: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने राज्य में व्यापक स्तर पर पुलिस भर्ती का ऐलान किया है। इस घोषणा के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस वर्ष करीब 1 लाख पदों पर नई भर्तियां करने जा रहा है। इन भर्तियों में होमगार्ड, सिविल पुलिस और सब-इंस्पेक्टर (एसआई) जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल होंगे। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब प्रदेश के लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं और लंबे समय से बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री के इस ऐलान ने युवाओं में नई उम्मीद जगा दी है।

भर्ती का दायरा और महत्व

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती प्रक्रिया राज्य की कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती आबादी और सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल को सशक्त बनाना जरूरी है।

  • इस प्रस्तावित भर्ती में तीन प्रमुख श्रेणियां शामिल होंगी:
  • होमगार्डसिविल पुलिस (कांस्टेबल स्तर)सब-इंस्पेक्टर (एसआई)

इन पदों पर नियुक्ति के बाद पुलिस विभाग को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी, जिससे अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता होगी।

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

प्रदेश में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहा है, और ऐसे में 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आई है। खासतौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं के लिए यह मौका सरकारी सेवा में प्रवेश पाने का एक महत्वपूर्ण जरिया साबित हो सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्तियां की गई हैं, जिससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि पुलिस व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिला है। इस नई भर्ती से यह सिलसिला और आगे बढ़ेगा।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का दावा

मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना न रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पहले भी ऑनलाइन परीक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल मूल्यांकन जैसी प्रक्रियाओं को अपनाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर चुका है।

कानून-व्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक असर

विशेषज्ञों का मानना है that इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की भर्ती से राज्य की कानून-व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अधिक पुलिसकर्मी होने से न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भावना भी मजबूत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच बढ़ेगी, वहीं शहरी इलाकों में भी गश्त और निगरानी बेहतर हो सकेगी। इससे अपराधियों पर लगाम कसने में सहायता मिलेगी।

महिला उम्मीदवारों के लिए भी अवसर

सरकार का फोकस महिला सशक्तिकरण पर भी है, और उम्मीद की जा रही है कि इस भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए भी पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने से महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों के निपटारे में भी सुधार देखने को मिलेगा।

तैयारी में जुटे अभ्यर्थी

भर्ती की घोषणा के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कोचिंग संस्थानों में भी हलचल बढ़ गई है। उम्मीदवार लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और इंटरव्यू के लिए रणनीति बना रहे हैं। सूत्रों  का कहना है कि उम्मीदवारों को समय प्रबंधन, नियमित अभ्यास और सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी चाहिए, ताकि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा सकें।

सरकार की प्राथमिकता: रोजगार और सुरक्षा

यह भर्ती अभियान दो बड़े उद्देश्यों को साधता है,एक ओर जहां यह युवाओं को रोजगार देगा, वहीं दूसरी ओर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी सरकार का लक्ष्य “सुरक्षित और सक्षम उत्तर प्रदेश” बनाना है।

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Updated on:

28 Apr 2026 11:54 am

Published on:

28 Apr 2026 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Yogi सरकार का बड़ा ऐलान: होमगार्ड, सिविल पुलिस और एसआई के 1 लाख पदों पर होगी भर्ती

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