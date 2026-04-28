LDA Anant Nagar Yojana: 498 भूखण्डों के लिए पंजीकरण शुरू, जानें आवेदन प्रक्रिया

LDA की अनंत नगर योजना: 498 भूखण्डों के लिए पंजीकरण शुरू, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा नया आवासीय हब (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
LDA Anant Nagar Yojana Registration: राजधानी लखनऊ में आवासीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए Lucknow Development Authority (एलडीए) ने एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षी अनंत नगर योजना के तहत 498 भूखण्डों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पंजीकरण 28 अप्रैल से 27 मई 2026 तक खुलेगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस योजना के माध्यम से हजारों लोगों को अपने सपनों का घर बनाने का अवसर मिलेगा।
एलडीए के उपाध्यक्ष Prathamesh Kumar ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए योजना की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भूखण्डों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
अनंत नगर योजना को राजधानी के मोहान रोड क्षेत्र में लगभग 785 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना लखनऊ के शहरी विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। योजना का उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल शहर बसाना है।
एलडीए उपाध्यक्ष के अनुसार, इस योजना के तहत लगभग डेढ़ लाख लोगों के लिए आवासीय सुविधा विकसित की जाएगी। परियोजना को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रिड पैटर्न पर विकसित किया जा रहा है, जिससे यातायात प्रबंधन और आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाया जा सके।
अनंत नगर योजना के पहले तीन चरणों में कुल 1283 भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। इन चरणों में करीब 29 हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिससे इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब चौथे चरण में 498 भूखण्डों के लिए पंजीकरण खोला गया है, जिससे एक बार फिर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है।
एलडीए ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। इच्छुक आवेदकों को एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर जाकर लॉगइन करना होगा।
भूखण्डों का आवंटन पूरी तरह लॉटरी प्रणाली के जरिए किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की पक्षपात या अनियमितता की संभावना समाप्त हो जाती है। एलडीए का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।
यह योजना केवल आवासीय भूखण्डों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आधुनिक जीवनशैली को ध्यान में रखते हुए कई अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल की गई हैं:
अनंत नगर योजना का एक बड़ा हिस्सा एडुटेक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और यह क्षेत्र एक नॉलेज हब के रूप में उभर सकता है।
एलडीए ने इस योजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे पहलुओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे यह योजना न केवल रहने के लिए बेहतर होगी, बल्कि एक स्वस्थ वातावरण भी प्रदान करेगी।
रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि अनंत नगर योजना निवेश के दृष्टिकोण से भी काफी लाभकारी हो सकती है। तेजी से विकसित हो रहे इस क्षेत्र में भविष्य में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि की संभावना है।
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