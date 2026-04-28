LDA Anant Nagar Yojana: 498 भूखण्डों के लिए पंजीकरण शुरू, जानें आवेदन प्रक्रिया

LDA Anant Nagar Yojana Registration: राजधानी लखनऊ में आवासीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए Lucknow Development Authority (एलडीए) ने एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षी अनंत नगर योजना के तहत 498 भूखण्डों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पंजीकरण 28 अप्रैल से 27 मई 2026 तक खुलेगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस योजना के माध्यम से हजारों लोगों को अपने सपनों का घर बनाने का अवसर मिलेगा।

एलडीए के उपाध्यक्ष Prathamesh Kumar ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए योजना की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भूखण्डों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।