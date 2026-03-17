Kuldeep and Vanshika Reception: लखनऊ में कुलदीप यादव का ग्रैंड रिसेप्शन, होटल में क्रिकेट सितारों और वीआईपी मेहमानों का जमावड़ा

क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस बात की भी चर्चा है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी इस खास मौके पर लखनऊ पहुंच सकते हैं। हालांकि इन खिलाड़ियों की मौजूदगी को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यदि ये सितारे समारोह में पहुंचते हैं तो यह आयोजन और भी खास बन जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों को भी इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे यह आयोजन क्रिकेट जगत के लिए एक बड़े मिलन समारोह के रूप में भी देखा जा रहा है।