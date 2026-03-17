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Kuldeep and Vanshika Reception: लखनऊ में कुलदीप यादव का ग्रैंड रिसेप्शन, होटल में क्रिकेट सितारों और वीआईपी मेहमानों का जमावड़ा

Kuldeep Yadav and Vanshika Singh Reception Cricket Stars,VIP Guests:  भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव और वंशिका सिंह के विवाह के बाद लखनऊ के होटल सेंट्रम में भव्य रिसेप्शन आयोजित होगा, जिसमें करीब एक हजार वीआईपी मेहमान और कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल होंगे।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 17, 2026

कुलदीप–वंशिका रिसेप्शन:जुटेंगे एक हजार वीआईपी मेहमान, क्रिकेट सितारों का लगेगा जमावड़ा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

कुलदीप–वंशिका रिसेप्शन:जुटेंगे एक हजार वीआईपी मेहमान, क्रिकेट सितारों का लगेगा जमावड़ा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Kuldeep Yadav Wedding Reception in Lucknow: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और उनकी जीवनसंगिनी वंशिका सिंह के विवाह उपलक्ष्य में मंगलवार को राजधानी लखनऊ में एक भव्य रिसेप्शन समारोह आयोजित किया जा रहा है। सुशांत गोल्फ सिटी स्थित होटल द सेंट्रम में होने वाले इस कार्यक्रम में खेल, राजनीति और समाज जगत की कई बड़ी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। इस खास आयोजन में करीब एक हजार वीआईपी मेहमानों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे यह समारोह राजधानी के चर्चित आयोजनों में शामिल हो गया है।

क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियां देंगी शुभकामनाएं

रिसेप्शन समारोह में भारतीय क्रिकेट जगत के कई नामचीन खिलाड़ी और अधिकारी नवदंपती को शुभकामनाएं देने पहुंच सकते हैं। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और स्पिनर युजवेंद्र चहल के समारोह में शामिल होने की चर्चा है। इसके अलावा बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख अतिथियों में शामिल हैं।

क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस बात की भी चर्चा है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी इस खास मौके पर लखनऊ पहुंच सकते हैं। हालांकि इन खिलाड़ियों की मौजूदगी को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यदि ये सितारे समारोह में पहुंचते हैं तो यह आयोजन और भी खास बन जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व और वर्तमान क्रिकेटरों को भी इस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे यह आयोजन क्रिकेट जगत के लिए एक बड़े मिलन समारोह के रूप में भी देखा जा रहा है।

राजनीतिक और सामाजिक जगत की हस्तियों को भी निमंत्रण

रिसेप्शन समारोह में राजनीति जगत की कई प्रमुख हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद रमेश अवस्थी जैसे बड़े नेताओं के समारोह में पहुंचने की संभावना है।

खेल और राजनीति जगत की इन प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी से यह समारोह राजधानी के प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक बन गया है। माना जा रहा है कि शहर के कई उद्योगपति, व्यवसायी और समाजसेवी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

दुल्हन की तरह सजा होटल सेंट्रम

रिसेप्शन समारोह के लिए होटल द सेंट्रम के विशाल लॉन को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है। पूरे परिसर को रंग-बिरंगे फूलों, आकर्षक रोशनी और भव्य सजावट से दुल्हन की तरह संवार दिया गया है। शाम होते ही रोशनी से जगमगाता यह परिसर मेहमानों का विशेष स्वागत करेगा। कार्यक्रम के लिए मंच को भी खास अंदाज में सजाया गया है, जहां नवदंपती मेहमानों से मुलाकात करेंगे और शुभकामनाएं स्वीकार करेंगे। आयोजन को यादगार बनाने के लिए विशेष लाइटिंग और साउंड व्यवस्था भी की गई है।

मेहमानों के लिए खास डिनर व्यवस्था

समारोह में आने वाले मेहमानों के लिए विशेष “प्लेटिनम मिक्स डिनर पैकेज” तैयार किया गया है। इसमें भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला परोसी जाएगी। मेहमानों के लिए अलग-अलग फूड काउंटर लगाए गए हैं, जहां लजीज व्यंजन और मिठाइयों की खास व्यवस्था होगी। इसके अलावा लाइव कुकिंग काउंटर और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाने की तैयारी है, ताकि मेहमानों को शानदार भोजन का अनुभव मिल सके। आयोजकों के अनुसार मेहमानों की सुविधा और स्वाद का विशेष ध्यान रखा गया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीआईपी मेहमानों के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। होटल परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। आयोजन स्थल में प्रवेश केवल निमंत्रण पत्र या विशेष पास के आधार पर ही दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि समारोह शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

मसूरी में संपन्न हुआ था विवाह

इससे पहले कुलदीप यादव और वंशिका सिंह का विवाह 14 मार्च को उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी में संपन्न हुआ था। यह विवाह समारोह पारिवारिक और निजी माहौल में आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी मित्र शामिल हुए थे।

कुलदीप यादव और वंशिका बचपन के दोस्त बताए जाते हैं और लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे। पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ हुए इस विवाह समारोह ने दोनों परिवारों को खुशी के माहौल में जोड़ दिया।शादी के दो दिन बाद कुलदीप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर विवाह समारोह की तस्वीरें साझा की थीं। इन तस्वीरों में दोनों पारंपरिक परिधान में बेहद खुश नजर आ रहे थे। तस्वीरों के साथ कुलदीप ने लिखा कि “हमेशा साथ रहने का सफर शुरू हो गया है।” उनके इस संदेश को प्रशंसकों ने काफी पसंद किया और हजारों लोगों ने नवदंपती को शुभकामनाएं दीं।

शादी में भी शामिल हुए थे क्रिकेट सितारे

मसूरी में आयोजित विवाह समारोह में भी क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ, स्पिनर युजवेंद्र चहल और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुरेश रैना समेत कई क्रिकेटरों ने इस खास मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। शादी के दौरान आयोजित संगीत कार्यक्रम में मेहमानों ने जमकर मस्ती की। डांस और संगीत के बीच पूरा माहौल उत्सव और खुशी से भर गया। परिवार और दोस्तों के साथ क्रिकेट सितारों ने भी इस समारोह को यादगार बना दिया।

चार्टर्ड विमानों से लखनऊ पहुंचेंगे खास मेहमान

रिसेप्शन समारोह में शामिल होने के लिए कई विशेष अतिथि चार्टर्ड विमानों से लखनऊ पहुंच सकते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार के लिए चार चार्टर्ड विमानों की लैंडिंग का समय निर्धारित किया गया है। ये सभी नॉन-शेड्यूल उड़ानें होंगी, जिन्हें उतरने के बाद एयरपोर्ट के एप्रन क्षेत्र में पार्क किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन विमानों से कई नामचीन क्रिकेटर और विशेष अतिथि लखनऊ पहुंच सकते हैं।

राजधानी के लिए खास बनेगी यह शाम

मसूरी में पारिवारिक माहौल में संपन्न हुई शादी के बाद लखनऊ में आयोजित यह भव्य रिसेप्शन नवदंपती के जीवन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजन माना जा रहा है। खेल जगत के दिग्गजों, राजनीतिक नेताओं और समाज के प्रमुख लोगों की मौजूदगी इस समारोह को और भी खास बना रही है।

ऐसे में मंगलवार की शाम लखनऊ के लिए बेहद खास रहने वाली है। क्रिकेट प्रेमियों और शहरवासियों की नजरें भी इस आयोजन पर टिकी हुई हैं, जहां भारतीय क्रिकेट के सितारों और वीआईपी मेहमानों के बीच कुलदीप यादव और वंशिका सिंह को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी जाएंगी।

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Published on:

17 Mar 2026 09:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Kuldeep and Vanshika Reception: लखनऊ में कुलदीप यादव का ग्रैंड रिसेप्शन, होटल में क्रिकेट सितारों और वीआईपी मेहमानों का जमावड़ा

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