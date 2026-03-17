Lucknow SI Exam : लखनऊ में एसआई भर्ती विवाद पर युवक का आत्मदाह प्रयास, एफआईआर न होने से नाराजगी

दीपक शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज को लेकर लगातार गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और वह इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक वह अपना विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह फिर से आत्मदाह करने का प्रयास कर सकते हैं। उनके इस बयान ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है।