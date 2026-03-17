Chandrashekhar Azad Viral Video: चंद्रशेखर आजाद के बयान से यूपी में सियासी बवाल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, हाल ही में करणी सेना के एक पदाधिकारी द्वारा दिया गया बयान चर्चा में था, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि चंद्रशेखर को बाराबंकी की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। इसी के जवाब में चंद्रशेखर का यह बयान सामने आया है। हालांकि, अपने बयान के साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने यह भी स्पष्ट किया कि वे संविधान में विश्वास रखते हैं और किसी भी स्थिति में संवैधानिक दायरे से बाहर नहीं जाएंगे।