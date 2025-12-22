‘अनुपूरक बजट के पैसों को लेकर सीधा-सीधा बंदरबांट होगा’, माता प्रसाद पांडे, शिवपाल यादव के साथ सपा के इन नेताओं ने साधा निशाना

समाजवादी पार्टी के विधायक कमल अख्तर ने कहा, "जब सरकार बजट लाती है तो पिछला बजट खर्च होने के बाद वह सप्लीमेंट्री बजट भी लाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक सिर्फ 24 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, तो अब नया अनुपूरक बजट लाने का क्या मतलब है? सरकार पहले बड़ा बजट पेश करके और फिर उसे खर्च ना करके लोगों को गुमराह करती है, जिससे विकास और चल रही योजनाओं में रुकावट आती है।"