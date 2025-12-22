22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘अनुपूरक बजट के पैसों को लेकर सीधा-सीधा बंदरबांट होगा’, माता प्रसाद पांडे, शिवपाल यादव के साथ सपा के इन नेताओं ने साधा निशाना

Supplementary Budget: अनुपूरक बजट पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि अनुपूरक बजट के पैसों को लेकर सीधा-सीधा बंदरबांट होगा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Dec 22, 2025

samajwadi party questions supplementary budget what did mata prasad pandey and shivpal yadav say

अनुपूरक बजट पर सपा ने उठाए सवाल। फोटो सोर्स- फेसबुक (shivpal yadav and mata prasad pandey )

Supplementary Budget: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। योगी सरकार ने सोमवार को अनुपूरक बजट पेश किया। प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी (SP) ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। सपा ने सरकार पर जनता के पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाने का गंभीर आरोप लगाया।

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे क्या बोले?

उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, "संविधान के तहत सरकार को अनुपूरक बजट पेश करने का अधिकार है। जब आवंटित फंड से ज्यादा खर्च की जरूरत होती है, तो उस रकम को कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए इसे अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) के तौर पर सदन में पेश करना होता है। एक बार जब सदन इसे मंजूरी दे देता है, तो सरकार पैसा खर्च कर सकती है वरना नहीं।"

'पैसों को लेकर सीधा-सीधा बंदरबांट होगा'

वहीं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, "मैंने कई बार BJP के अनुपूरक बजट को देखा है। वे बजट को खर्च नहीं कर पाते हैं। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। सरकार में अनुपूरक बजट के पैसों को लेकर सीधा-सीधा बंदरबांट होगा।"

सपा विधायक कमल अख्तर का बयान

समाजवादी पार्टी के विधायक कमल अख्तर ने कहा, "जब सरकार बजट लाती है तो पिछला बजट खर्च होने के बाद वह सप्लीमेंट्री बजट भी लाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक सिर्फ 24 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, तो अब नया अनुपूरक बजट लाने का क्या मतलब है? सरकार पहले बड़ा बजट पेश करके और फिर उसे खर्च ना करके लोगों को गुमराह करती है, जिससे विकास और चल रही योजनाओं में रुकावट आती है।"

'वर्तमान सरकार बेईमान है'

वहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा ने कहा, "वर्तमान सरकार विधानसभा नहीं चलाना चाहती है। अगर विधानसभा चलेगी तो दलितों, पिछड़ों और शोषितों की चर्चा होगी, उनके हिस्से की बात होगी। इसलिए वे चर्चा से भाग रहे हैं। वर्तमान सरकार बेईमान है। उन्होंने लेखपाल और अध्यापक भर्ती में घोटाला कर दिया। जितनी भी नौकरी निकाली जा रही है, उन सबमें घोटाला हो रहा है।"

ये भी पढ़ें

‘लव अफेयर’ ने तोड़ दिया परिवार! पति से मिन्नतें कर-कर के हारी सरपंच; नहीं माना तो….
बिजनोर
crime news uttar pradesh village head hanged herself in bijnor upset by her husband affair

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

सपा अन्तर्कलह

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 03:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘अनुपूरक बजट के पैसों को लेकर सीधा-सीधा बंदरबांट होगा’, माता प्रसाद पांडे, शिवपाल यादव के साथ सपा के इन नेताओं ने साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी पंचायत चुनाव 2026 की उलटी गिनती शुरू, इस दिन जारी होगी वोटर लिस्ट, कट जाए नाम तो करें यह काम

Panchayat Chunav फोटो सोर्स : Social Media
लखनऊ

Sumaiya Rana : हिजाब विवाद में प्रदर्शन की घोषणा पर सपा प्रवक्ता सुमैया राणा को ₹5 लाख का निवारक नोटिस

हिजाब विवाद से जुड़े प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर शांति भंग की आशंका, 22 दिसंबर को पेश होने का निर्देश    (फोटो सोर्स :  X  SumaiyaRana) 
लखनऊ

धर्म परिवर्तन के कथित दबाव से KGMU रेजिडेंट का आत्महत्या प्रयास, परिवार ने CM पोर्टल पर शिकायत की

सीएम पोर्टल पर शिकायत, महिला आयोग से हस्तक्षेप की मांग; विश्वविद्यालय ने जांच के संकेत दिए (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

PhD धारक चला रहा था फर्जी डिग्री रैकेट, पुलिस ने 923 नकली दस्तावेज बरामद किए

923 फर्जी अंकपत्र और डिग्रियां बरामद, देशभर में फैला था नेटवर्क (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

“बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत….” सदन में गरजे योगी आदित्यनाथ, कोडीन केस पर सख्त एक्शन

योगी आदित्यनाथ ने सदन में दी कड़ी चेतावनी
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.