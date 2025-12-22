‘अनुपूरक बजट के पैसों को लेकर सीधा-सीधा बंदरबांट होगा’, माता प्रसाद पांडे, शिवपाल यादव के साथ सपा के इन नेताओं ने साधा निशाना

अनुपूरक बजट पर सपा ने उठाए सवाल। फोटो सोर्स- फेसबुक (shivpal yadav and mata prasad pandey )
Supplementary Budget: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। योगी सरकार ने सोमवार को अनुपूरक बजट पेश किया। प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी (SP) ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधा। सपा ने सरकार पर जनता के पैसों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाने का गंभीर आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, "संविधान के तहत सरकार को अनुपूरक बजट पेश करने का अधिकार है। जब आवंटित फंड से ज्यादा खर्च की जरूरत होती है, तो उस रकम को कंसोलिडेटेड फंड से निकालने के लिए इसे अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) के तौर पर सदन में पेश करना होता है। एक बार जब सदन इसे मंजूरी दे देता है, तो सरकार पैसा खर्च कर सकती है वरना नहीं।"
वहीं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा, "मैंने कई बार BJP के अनुपूरक बजट को देखा है। वे बजट को खर्च नहीं कर पाते हैं। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। सरकार में अनुपूरक बजट के पैसों को लेकर सीधा-सीधा बंदरबांट होगा।"
समाजवादी पार्टी के विधायक कमल अख्तर ने कहा, "जब सरकार बजट लाती है तो पिछला बजट खर्च होने के बाद वह सप्लीमेंट्री बजट भी लाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक सिर्फ 24 प्रतिशत ही खर्च हुआ है, तो अब नया अनुपूरक बजट लाने का क्या मतलब है? सरकार पहले बड़ा बजट पेश करके और फिर उसे खर्च ना करके लोगों को गुमराह करती है, जिससे विकास और चल रही योजनाओं में रुकावट आती है।"
वहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा ने कहा, "वर्तमान सरकार विधानसभा नहीं चलाना चाहती है। अगर विधानसभा चलेगी तो दलितों, पिछड़ों और शोषितों की चर्चा होगी, उनके हिस्से की बात होगी। इसलिए वे चर्चा से भाग रहे हैं। वर्तमान सरकार बेईमान है। उन्होंने लेखपाल और अध्यापक भर्ती में घोटाला कर दिया। जितनी भी नौकरी निकाली जा रही है, उन सबमें घोटाला हो रहा है।"
