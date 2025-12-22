‘लव अफेयर’ ने तोड़ दिया परिवार! पति से मिन्नतें कर-कर के हारी सरपंच; नहीं माना तो….

बिजनौर में महिला ने किया सुसाइड। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। पति के कथित अवैध प्रेम संबंध से परेशान पत्नी ने सुसाइड कर लिया। रिश्ते को बचाने के लिए कई बार पत्नी ने पति को समझाने की कोशिश की, उससे मिन्नतें कीं, लेकिन पति नहीं माना।
लगातार उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना ने महिला को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। इसी मानसिक पीड़ा के चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला गांव की सरपंच थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना स्योहारा क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता काफी समय से पति के व्यवहार से परेशान थी। पति के कथित लव अफेयर के चलते घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था। पत्नी ने कई बार पति को समझाने और रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। लगातार मानसिक उत्पीड़न से टूट चुकी महिला ने अंततः आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया।
मामले में पीड़िता के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश के बाद 27 नवंबर को थाना स्योहारा में मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी इशरत अली ने अन्य नामजद लोगों के साथ मिलकर पत्नी को प्रताड़ित किया। साथ ही पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में यह सामने आया कि अन्य नामजद व्यक्तियों के शामिल होने की पुष्टि नहीं हो सकी। जबकि पति की भूमिका संदिग्ध और गंभीर पाई गई। थाना स्योहारा पुलिस ने 21 दिसंबर को आरोपी इशरत अली को गिरफ्तार कर लिया।
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
