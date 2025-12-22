‘लव अफेयर’ ने तोड़ दिया परिवार! पति से मिन्नतें कर-कर के हारी सरपंच; नहीं माना तो….

मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना स्योहारा क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता काफी समय से पति के व्यवहार से परेशान थी। पति के कथित लव अफेयर के चलते घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था। पत्नी ने कई बार पति को समझाने और रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। लगातार मानसिक उत्पीड़न से टूट चुकी महिला ने अंततः आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया।