22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

‘लव अफेयर’ ने तोड़ दिया परिवार! पति से मिन्नतें कर-कर के हारी सरपंच; नहीं माना तो….

Crime News: 'लव अफेयर' की वजह से परिवार टूट गया। पत्नी ने रिश्ते को बचाने के लिए पति से मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माना। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Harshul Mehra

Dec 22, 2025

crime news uttar pradesh village head hanged herself in bijnor upset by her husband affair

बिजनौर में महिला ने किया सुसाइड। फोटो सोर्स-AI

Crime News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। पति के कथित अवैध प्रेम संबंध से परेशान पत्नी ने सुसाइड कर लिया। रिश्ते को बचाने के लिए कई बार पत्नी ने पति को समझाने की कोशिश की, उससे मिन्नतें कीं, लेकिन पति नहीं माना।

बिजनौर में महिला ने किया सुसाइड

लगातार उपेक्षा और मानसिक प्रताड़ना ने महिला को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। इसी मानसिक पीड़ा के चलते उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला गांव की सरपंच थी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

पति के व्यवहार से परेशान थी महिला

मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना स्योहारा क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता काफी समय से पति के व्यवहार से परेशान थी। पति के कथित लव अफेयर के चलते घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था। पत्नी ने कई बार पति को समझाने और रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। लगातार मानसिक उत्पीड़न से टूट चुकी महिला ने अंततः आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया।

मामले में पीड़िता के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश के बाद 27 नवंबर को थाना स्योहारा में मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी इशरत अली ने अन्य नामजद लोगों के साथ मिलकर पत्नी को प्रताड़ित किया। साथ ही पूरे मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोपी इशरत अली गिरफ्तार

पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में यह सामने आया कि अन्य नामजद व्यक्तियों के शामिल होने की पुष्टि नहीं हो सकी। जबकि पति की भूमिका संदिग्ध और गंभीर पाई गई। थाना स्योहारा पुलिस ने 21 दिसंबर को आरोपी इशरत अली को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

UP: ‘पर्सनल सेक्रेटरी, फर्निश्ड ऑफिस और….’, जानें, कितनी मिलती है BJP प्रदेश अध्यक्ष को सैलरी?
लखनऊ
salary of bjp state president in uttar pradesh why pankaj chaudhary name being considered up politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 12:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / ‘लव अफेयर’ ने तोड़ दिया परिवार! पति से मिन्नतें कर-कर के हारी सरपंच; नहीं माना तो….

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

डंपर और क्रेटा कार की जबरदस्त टक्कर; भीषण सड़क हादसे में मौलाना समेत 4 की मौत

बिजनोर

दर्दनाक सड़क हादसा: हरिद्वार रोड पर डंपर से टकराई कार, जलसे से लौट रहे चार लोगों की मौत

bijnor dumper car accident haridwar road four dead
बिजनोर

यूपी के इस जिले में चोरों का हल्ला: लाखों की शराब, नकदी और उपकरण उड़ाए, सीसीटीवी कैमरे भी हुए गायब

up bijnor liquor shop theft cash and equipment stolen
बिजनोर

बिजनौर में DM का सरकारी आवास कुर्क करने का आदेश, मुआवजा न मिलने पर लारा कोर्ट सख्त; 9 जनवरी को तलब

bijnor dm residence attachment order land acquisition
बिजनोर

चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन

bijnor theft accused tied to tree beaten video viral police action
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.