UP: ‘पर्सनल सेक्रेटरी, फर्निश्ड ऑफिस और….’, जानें, कितनी मिलती है BJP प्रदेश अध्यक्ष को सैलरी?

BJP यूपी में पार्टी से जुड़े कामों के लिए हवाई, सड़क या रेल से होने वाली ऑफिशियल यात्रा का पूरा खर्च उठाती है। इस सफर के दौरान ड्राइवर के साथ वाहन, होटल में रुकने और खाने पीने का खर्च पार्टी ही अरेंज करती है। भले ही उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए कोई औपचारिक सैलरी तय ना हो, लेकिन उन्हें वरिष्ठ मंत्री स्तर की सुविधाएं जरूर उपलब्ध कराई जाती हैं। पार्टी की ओर से पूरी तरह फर्निश्ड कार्यालय दिया जाता है, साथ ही एक पर्सनल सेक्रेटरी, राजनीतिक सलाहकार और आवश्यक सपोर्ट स्टाफ की व्यवस्था भी की जाती है।