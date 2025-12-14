Pankaj Chaudhary: पंकज चौधरी यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए इकलौता नामांकन, सर्वसम्मति से होगा नया प्रदेश नेतृत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भाजपा की आगामी चुनाव रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज और ओबीसी वोट बैंक के समर्थन को मजबूत करने के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए दांव की काट के लिए भी पंकज चौधरी की नियुक्ति अहम है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के संबंध उतने सहज नहीं हैं। इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है।