Missing Case: 55 दिन बाद मिले लापता भाजपा नेता, बोले-पुलिस को सबक सिखाने के लिए खुद छिपा था

Hamirpur Missing Case: उत्तर प्रदेश की राजनीति और पुलिस-प्रशासन को 55 दिनों तक उलझाए रखने वाला रहस्य आखिरकार सुलझ गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह किसान, जो 18 अक्टूबर से लापता बताए जा रहे थे, शुक्रवार देर रात लखनऊ से बरामद कर लिए गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि वह किसी अपहरण या अनहोनी का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि एक मकान में छिपकर रह रहे थे। पुलिस पूछताछ में उन्होंने दावा किया कि वह “हमीरपुर पुलिस को सबक सिखाने” के लिए जानबूझकर गायब हुए थे। इस खुलासे के बाद पूरे प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है।