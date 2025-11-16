“दरोगा ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या की; न्यूड शव कार में ले जाकर सड़क किनारे फेंका, कुत्ते नोचते मिले”

कड़ाई से हुई पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूलते हुए बताया कि कबरई थाने में तैनाती के दौरान किरन दहेज उत्पीड़न मामले में उससे संपर्क में आई थी। समय के साथ दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी। लेकिन विवाद भी होते रहे। घटना वाले दिन दोनों महोबा से मुस्करा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बहसबाजी हो गई। बसवारी रोड पर किरन शौच के लिए उतरी, तभी आरोपी ने कार में रखी लोहे की रॉड से पीछे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शव को गड्ढे में फेंककर आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।