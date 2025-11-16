Patrika LogoSwitch to English

“दरोगा ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या की; न्यूड शव कार में ले जाकर सड़क किनारे फेंका, कुत्ते नोचते मिले”

बसवारी रोड पर मिली महिला की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद इस मामले में आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इसने लोहे की रॉड से वार कर महिला की निर्मम हत्या कर दी थी। पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।

Google source verification

हमीरपुर

image

Mahendra Tiwari

Nov 16, 2025

Hamirpur news

पकड़ा गया और आरोपी बरामद कार फोटो सोर्स पुलिस ट्यूटर अकाउंट

हमीरपुर पुलिस ने रमना गांव किशनपुर के पास बसवारी रोड पर बरामद हुई अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। मौदहा पुलिस ने घटना में वांछित अभियुक्त और पूर्व में कबरई थाने में तैनात रहे उपनिरीक्षक अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कि निशानदेही पर राठ तिराहा से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिज़ायर कार और आलाक़त्ल के साथ पुलिस ने बरामद किया है। साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 238 बीएनएस व एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(V) की बढ़ोत्तरी भी की गई है।

13 नवंबर को बसवारी रोड किनारे गड्ढे में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान के लिए सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया। इसके बाद मृतका की पहचान महोबा जिले के मकरबई गांव के रहने वाली किरन (30) के रूप में हुई। पहचान के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जिसमें एक संदिग्ध स्विफ्ट डिज़ायर कार दिखाई दी। वाहन स्वामी देवेन्द्र से पूछताछ में यह पता चला कि गाड़ी आरोपी अंकित यादव ने एक दिन पहले किसी निमंत्रण में जाने के बहाने ली थी।

दरोगा ने लोहे की राड से हत्या कर शव के किनारे गड्ढे में फेंका

कड़ाई से हुई पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूलते हुए बताया कि कबरई थाने में तैनाती के दौरान किरन दहेज उत्पीड़न मामले में उससे संपर्क में आई थी। समय के साथ दोनों के बीच जान-पहचान बढ़ी। लेकिन विवाद भी होते रहे। घटना वाले दिन दोनों महोबा से मुस्करा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बहसबाजी हो गई। बसवारी रोड पर किरन शौच के लिए उतरी, तभी आरोपी ने कार में रखी लोहे की रॉड से पीछे से हमला कर उसकी हत्या कर दी। शव को गड्ढे में फेंककर आरोपी वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

Published on:

16 Nov 2025 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / “दरोगा ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या की; न्यूड शव कार में ले जाकर सड़क किनारे फेंका, कुत्ते नोचते मिले”

