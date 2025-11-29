Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हमीरपुर

हमीरपुर में हैवानियत की शिकार किशोरी हार गई जिंदगी की जंग; गैंगरेप और तेजाब हमले के जख्मों के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस

Hamirpur News: हमीरपुर में 28 अक्टूबर को एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और तेजाब पिलाने की जघन्य वारदात हुई। तेजाब से किशोरी की आंतें बुरी तरह झुलस गईं और लगातार ब्लीडिंग होती रही। लखनऊ केजीएमयू में इलाज के दौरान, 31वें दिन गुरुवार की रात को किशोरी की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

हमीरपुर

image

Mohd Danish

Nov 29, 2025

hamirpur gang rape acid attack minor death kgmu uttar pradesh

हमीरपुर में हैवानियत की शिकार किशोरी हार गई जिंदगी की जंग | Image Source - Patrika

Gang rape acid attack minor death Hamirpur: हमीरपुर जिले में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां जलालपुर इलाके के एक गांव में 28 अक्टूबर की रात को एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, दरिंदों ने अपनी हैवानियत की हद पार करते हुए पीड़िता को तेजाब भी पिला दिया, जिससे उसकी आंतें बुरी तरह झुलस गईं।

इस जघन्य अपराध ने न सिर्फ किशोरी के जीवन को खतरे में डाला, बल्कि पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। यह घटना उस समय हुई जब गांव के ही एक नाबालिग समेत तीन युवक दीवार फांदकर किशोरी के घर में घुस गए थे और उसे घर की छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया।

30 दिन तक 7 अस्पतालों में चला इलाज

तेजाब पीने के कारण किशोरी की आंतें झुलस गईं थीं और उसे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। घटना के बाद, किशोरी को बचाने के लिए उसके गरीब पिता को 30 दिनों तक 7 अलग-अलग अस्पतालों के दरवाजे खटखटाने पड़े। शुरुआत सरीला सीएचसी से हुई, जहां से उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

यहां 12 दिनों तक इलाज चलने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे एसजीपीजीआई लखनऊ, हमीरपुर जिला अस्पताल और कानपुर हैलट मेडिकल कॉलेज के बीच कई बार रेफर किया गया, जहां करीब 15 दिन तक इलाज चला।

केजीएमयू में हुई मौत

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में तीन दिन के इलाज के बाद बुधवार को किशोरी को सर्जरी वार्ड में शिफ्ट किया गया। लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। पता चला कि उसके शरीर में सिर्फ 4 प्वाइंट ही खून बचा था। गुरुवार देर शाम जलालपुर इंस्पेक्टर अजीत सिंह की पहल पर 2 यूनिट खून की व्यवस्था कराई गई और उसे चढ़ाया भी गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

गुरुवार की देर रात करीब 2 बजे, 31वें दिन, किशोरी ने जिंदगी और मौत की लंबी लड़ाई के बाद दम तोड़ दिया। पिता ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मजदूरी करने वाला वह गरीब, घटना के बाद से घर नहीं गया और अगर समय पर उनकी बेटी को भर्ती कर लिया जाता, तो शायद वह बच सकती थी।

सांसद का बयान

पीड़िता की मौत के बाद अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई को और सख्त किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने इस घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा है कि अब इस मामले को धारा 302 (हत्या) में बदलवाया जाएगा और जांच में जिनके भी नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

पुलिस कार्रवाई

एसपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस लगातार परिवार के संपर्क में थी और इलाज में भी मदद कर रही थी। उन्होंने बताया कि मामले में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर एक किशोर आरोपी को पहले ही पकड़ा जा चुका है। हालांकि, परिजनों ने बाद में दूसरी तहरीर देकर 3 लोगों को आरोपी बनाया था, और पीड़िता ने भी झांसी में अन्य युवकों के नाम लिए थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर में उनके नाम शामिल नहीं किए हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का पोस्टमार्टम लखनऊ में कराया जा रहा है और परिवार वहीं मौजूद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 10:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / हमीरपुर में हैवानियत की शिकार किशोरी हार गई जिंदगी की जंग; गैंगरेप और तेजाब हमले के जख्मों के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस

बड़ी खबरें

View All

हमीरपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

विवाह में मची लूट, चिप्स लेकर भागा दूल्हा… देखती रह गई दुल्हन

हमीरपुर

कौन थे विंग कमांडर नमांश स्याल जिनका बेमिसाल रिकॉर्ड; तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी क्यों हुआ तेजस क्रैश?

about wing commander namansh syal why did tejas crash despite having strong security system
हमीरपुर

“दरोगा ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या की; न्यूड शव कार में ले जाकर सड़क किनारे फेंका, कुत्ते नोचते मिले”

Hamirpur news
हमीरपुर

सड़क पर पड़ी मिली युवती की बिना कपड़ों की लाश, कुत्ते नोंच रहे थे, रेप के बाद कत्ल!

हमीरपुर

मां नहीं झेल पाई बेटे की मौत का सदमा, हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा…खबर सुनते ही मां की भी चली गई जान

हमीरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.