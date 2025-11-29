हमीरपुर में हैवानियत की शिकार किशोरी हार गई जिंदगी की जंग; गैंगरेप और तेजाब हमले के जख्मों के बाद लखनऊ में ली अंतिम सांस

एसपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस लगातार परिवार के संपर्क में थी और इलाज में भी मदद कर रही थी। उन्होंने बताया कि मामले में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर एक किशोर आरोपी को पहले ही पकड़ा जा चुका है। हालांकि, परिजनों ने बाद में दूसरी तहरीर देकर 3 लोगों को आरोपी बनाया था, और पीड़िता ने भी झांसी में अन्य युवकों के नाम लिए थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक एफआईआर में उनके नाम शामिल नहीं किए हैं। पुलिस ने बताया कि पीड़िता का पोस्टमार्टम लखनऊ में कराया जा रहा है और परिवार वहीं मौजूद है।