कौन थे विंग कमांडर नमांश स्याल जिनका बेमिसाल रिकॉर्ड; तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी क्यों हुआ तेजस क्रैश?

शुक्रवार को शो के दौरान तेजस एक सटीक लूप बनाना चाहता था। यानी पहले ऊपर खींचना, फिर उल्टा जाना, और फिर नीचे उतरना। इसे फिर से चढ़ना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा माना जा रहा है कि जेट शायद जमीन के बहुत पास था इसलिए दोबारा ऊपर नहीं आ सका और मैनूवर पूरा नहीं कर सका। इसके अलावा, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जेट में शायद दोबारा ऊपर उठने की स्पीड भी नहीं थी और आखिर में क्रैश हो गया।