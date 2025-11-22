Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हमीरपुर

कौन थे विंग कमांडर नमांश स्याल जिनका बेमिसाल रिकॉर्ड; तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी क्यों हुआ तेजस क्रैश?

Tejas Crash Update: विंग कमांडर नमांश स्याल का बेमिसाल रिकॉर्ड था। आपको बताते हैं उनके बारे में, साथ ही जानिए तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी तेजस क्यों क्रैश हुआ?

2 min read
Google source verification

हमीरपुर

image

Harshul Mehra

Nov 22, 2025

about wing commander namansh syal why did tejas crash despite having strong security system

Tejas Crash Update: विंग कमांडर नमांश स्याल के बारे में, क्यों हुआ तेजस क्रैश?

Tejas Crash Update: भारतीय वायु सेना का तेजस विमान दुबई एयरशो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुसेना के मुताबिक, हादसे में विमान के पायलट को गंभीर चोटें आईं और इसी कारण उनकी मौत हो गई।

पायलट नमांश स्याल शहीद

शुक्रवार को दुबई एयरशो 2025 में हिस्सा लेने के दौरान यूनाइटेड अरब अमीरात में IAF तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने के कारण पायलट नमांश स्याल शहीद हो गए। यह देसी एयरक्राफ्ट लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर में इवेंट के दौरान प्रैक्टिस और डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया।

पायलट नमांश स्याल के बारे में

हिमाचल प्रदेश के नगरोटा बगवां के रहने वाले विंग कमांडर स्याल अपने डिसिप्लिन और शानदार सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा से पढ़ाई की। उनके परिवार में उनके माता-पिता, उनकी पत्नी जो इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर हैं और उनकी छह साल की बेटी हैं।

पायलट नमांश स्याल के पिता जगन नाथ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और बाद में हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल बने। उनकी मां बीना देवी इस हादसे के समय हैदराबाद में थी। स्याल परिवार का घर कई दिनों से बंद था।

सवाल: तेजस क्रैश कैसे हुआ?

शुक्रवार को दोपहर 2.08 बजे (लोकल टाइम) इंडियन एयर फोर्स का तेजस जेट हवाई करतब दिखा रहा था, जिससे दुबई एयरशो में मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। अगले ही मिनट विमान गिरकर क्रैश हो गया। IAF की माने तो एयरक्राफ्ट का सेफ्टी रिकॉर्ड लगभग परफेक्ट था।

ऐसे में सवाल उठता है कि सेफ्टी रिकॉर्ड लगभग परफेक्ट होने के बाद तेजस क्रैश कैसे हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्सपर्ट्स ने अब उस दुर्भाग्यपूर्ण लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) के आखिरी पलों को डिकोड कर लिया है, जिसका 24 साल के इतिहास में सिर्फ दूसरा क्रैश हुआ है।

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि IAF पायलट नमांश स्याल 'बैरल रोल' नाम का एक मैनूवर कर रहे थे। इस दौरान जेट पलटता है और फिर वापस ऊपर आता है, जिससे पूरा एक्सियल रोटेशन होता है। हालांकि यह कोई मुश्किल मैनूवर नहीं है, लेकिन इसमें पायलट कुछ देर के लिए उल्टा होता है और फिर पूरी तरह पलट जाता है।

सटीक लूप नहीं बना सका तेजस

शुक्रवार को शो के दौरान तेजस एक सटीक लूप बनाना चाहता था। यानी पहले ऊपर खींचना, फिर उल्टा जाना, और फिर नीचे उतरना। इसे फिर से चढ़ना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा माना जा रहा है कि जेट शायद जमीन के बहुत पास था इसलिए दोबारा ऊपर नहीं आ सका और मैनूवर पूरा नहीं कर सका। इसके अलावा, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जेट में शायद दोबारा ऊपर उठने की स्पीड भी नहीं थी और आखिर में क्रैश हो गया।

ये भी पढ़ें

यूपी भाजपा में बड़े फेरबदल की तैयारी! नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द; इस नेता पर पार्टी की नजर
लखनऊ
new bjp state president may announced soon in uttar pradesh whose name could be finalized up politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 12:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / कौन थे विंग कमांडर नमांश स्याल जिनका बेमिसाल रिकॉर्ड; तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होने के बाद भी क्यों हुआ तेजस क्रैश?

बड़ी खबरें

View All

हमीरपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“दरोगा ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या की; न्यूड शव कार में ले जाकर सड़क किनारे फेंका, कुत्ते नोचते मिले”

Hamirpur news
हमीरपुर

सड़क पर पड़ी मिली युवती की बिना कपड़ों की लाश, कुत्ते नोंच रहे थे, रेप के बाद कत्ल!

हमीरपुर

मां नहीं झेल पाई बेटे की मौत का सदमा, हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा…खबर सुनते ही मां की भी चली गई जान

हमीरपुर

लोहे की रॉड मारकर फोड़ दिया पत्नी का सिर; खून से लथपथ लाश के साथ बेटे को किया बंद, दिल दहला देने वाला मामला

crime news husband murdered his wife with an iron rod after argument in hamirpur
हमीरपुर

शादी पहले युवती से आखिरी बार मिलने गया था युवक, परिजनों ने पीट-पीटकर मार डाला, सदमे में युवती ने किया यह कांड

हमीरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.