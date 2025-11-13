सड़क पर पड़ी मिली युवती की बिना कपड़ों की लाश, कुत्ते नोंच रहे थे, रेप के बाद कत्ल!

स्थानीय लोगों को संदेह है कि युवती के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। गुरुवार की सुबह, जिला मुख्यालय से करीब 37 किलोमीटर दूर मौदहा-राठ मार्ग पर रमना गांव के निकट उसका शव बरामद हुआ। मौदहा थाने के अंतर्गत आने वाले मौदहा-राठ मुख्य मार्ग पर राहगीरों ने सुबह करीब साढ़े आठ बजे रमना गांव के पास सड़क पर खून के निशान देखे। कुछ लोगों ने गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो सड़क से मात्र तीन मीटर दूर किनारे पर एक महिला का नग्न शव नजर आया, जिसे कुत्ते नोच रहे थे।