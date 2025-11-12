‘अल-फलाह यूनिवर्सिटी को तोप से उड़ा दो’, यति नरसिंहानंद गिरी का दिल्ली ब्लास्ट पर विवादित बयान

दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ और अयोध्या जैसे शहरों में हाई अलर्ट जारी है। खुफिया एजेंसियां संदिग्ध वाहनों की सघन जांच कर रही हैं, जबकि एनआईए की टीमें कश्मीर और हरियाणा के फरीदाबाद मॉड्यूल पर फोकस कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है, जहां से गिरफ्तार संदिग्ध डॉक्टर जुड़े बताए जा रहे हैं, हालांकि संस्थान ने इससे इनकार किया है।