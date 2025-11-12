दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या में मिला लावारिस बैग, बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची, जानें फिर…

अयोध्या में मिला संदिग्ध बैग, PC- AI
अयोध्या : दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या में लावारिस बैग मिलने से अपरा-तफरी मच गई। लावारिस बैग रोडवेज बस स्टैंड के समीप सर्किट हाउस के पास मिला। करीब दो घंटे से एक काला बैग एक ही जगह पर पड़े होने पर राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी।
अयोध्या पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। हाई अलर्ट जारी होने से सुरक्षा एजेंसियां तत्काल रूप से हरकत में आई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रोडवेज बस स्टॉप पर सामान्य दिनों में यात्री आ-आते रहते हैं, लेकिन आज सुबह से एक काला बैग एक ही जगह पड़ा दिखा। दो घंटे बीत गए, किसी ने दावा नहीं किया। दिल्ली ब्लास्ट की खबरें दिमाग में घूम रही थीं, इसलिए किसी ने बैग के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। दुकानदारों और यात्रियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। यहीं पास ही अयोध्या का अति संवेदनशील सर्किट हाउस और एसपी सिटी का आवास है, इसलिए मामला और गंभीर हो गया। दिल्ली की घटना के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट मोड में हैं। किसी भी संदिग्ध चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोतवाली नगर थाने की पुलिस और कई वरिष्ठ अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे। पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया, ताकि कोई खतरा न हो। कुछ ही मिनटों में बम डिस्पोजल स्क्वायड भी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ हाजिर हो गया। टीम ने बैग की गहन जांच शुरू की, जबकि यात्रियों को वैकल्पिक रास्तों से जाने की सलाह दी गई। जांच के दौरान ट्रैफिक और पैदल यातायात रोक दिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि बैग को खोलने से पहले डिटेक्टर से स्कैन किया गया। जब कोई विस्फोटक पदार्थ न दिखा, तो सबने राहत की सांस ली। फिर टीम ने बैग को सावधानी से खोला। अंदर पांच हजार रुपये नकद, कुछ कपड़े, जूती, एक लेडीज पर्स और चश्मा बरामद हुआ। ये सब चीजें किसी महिला यात्री की लग रही हैं। संभवतः कोई भूल से बैग छोड़ गईं होंगी। पुलिस अब मालिक की तलाश कर रही है, ताकि सामान लौटाया जा सके।
