दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या में मिला लावारिस बैग, बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची, जानें फिर…

अयोध्या पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। हाई अलर्ट जारी होने से सुरक्षा एजेंसियां तत्काल रूप से हरकत में आई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रोडवेज बस स्टॉप पर सामान्य दिनों में यात्री आ-आते रहते हैं, लेकिन आज सुबह से एक काला बैग एक ही जगह पड़ा दिखा। दो घंटे बीत गए, किसी ने दावा नहीं किया। दिल्ली ब्लास्ट की खबरें दिमाग में घूम रही थीं, इसलिए किसी ने बैग के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। दुकानदारों और यात्रियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया। यहीं पास ही अयोध्या का अति संवेदनशील सर्किट हाउस और एसपी सिटी का आवास है, इसलिए मामला और गंभीर हो गया। दिल्ली की घटना के मद्देनजर अयोध्या में सुरक्षा बल पहले से ही अलर्ट मोड में हैं। किसी भी संदिग्ध चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता।