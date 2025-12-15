मनरेगा का नाम ‘वीबी-जी राम जी’ के प्रस्ताव पर सपा सांसद ने साधा निशाना; बोले- इन्हें गांधी परिवार से परेशानी

उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को काफी लंबे समय से मजदूरी नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए यह बेहतर रहेगा कि वह मजदूरों को समय पर मजदूरी दिलाने की दिशा में कोई उचित कदम उठाए। इससे मजदूरों की हालत में भी सुधार आएगा। हमारे पास भी कई मजदूर आते हैं और अपनी व्यथा हमें बताते हैं कि कैसे उन्हें समय पर मजदूरी नहीं मिलने की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।