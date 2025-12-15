राम मंदिर के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती: 12 साल की उम्र में छोड़ा घर, अचानक बिगड़ी तबीयत; संत से सियासत तक का सफर

डॉ. रामविलास वेदांती का नाम उन लोगों में लिया जाता है। जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन का उद्देश्य बना लिया था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 7 अक्टूबर 1958 को जन्मे वेदांती साधारण परिवार से थे। लेकिन विचारों में असाधारण थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने संस्कृत, वेदांत और धर्मग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया। रामायण, महाभारत और पुराणों पर उनकी पकड़ के कारण वे प्रभावशाली वक्ता के रूप में पहचाने जाने लगे।