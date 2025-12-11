अयोध्या हाईवे पर बोलेरो-ट्रैक्टर से टकराई मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं की मौत, 8 घायल घटना को मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज के रहने वाले चित्रसेन पटेल अपने परिवार के 10 सदस्यों के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे थे। सभी लोग बुधवार को बोलेरो से रवाना हुए थे। बृहस्पतिवार तड़के करीब पांच बजे जब वे कल्याण भदरसा क्षेत्र के पास पहुंचे। तभी चालक को झपकी आ गई। जिससे वाहन नियंत्रण खोकर सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्राली से भीड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। टक्कर में बोलेरो सवार चित्रसेन की बेटी अंकिता पटेल (25), महेंद्र मणि पटेल की पत्नी मीराबाई (25) और चालक राम यश मिश्रा (50) की मौके पर मौत हो गई।