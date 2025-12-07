यूपी में आधी रात को बहू के पलंग से निकला प्रेमी, घर में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा…दुबई में मौजूद पति के उड़े होश

जानकारी के मुताबिक बभनगवा गांव में आलिम रहता है। इसी गांव में रकीबुलनिशा भी रहती है। आलिम का रकीबुलनिशा से लव अफेयर पहले से था। रकीबुलनिशा का पति जाफर अली दुबई में नौकरी करता है। दोनों की अभी पांच साल पहले शादी हुई थी। उनकी एक चार साल की बेटी भी है। 6 दिसंबर की देर रात आलिम अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड रकीबुलनिशा से मिलने उसकी ससुराल जा पहुंचा। रकीबुलनिशा अपने कमरे में अकेली थी। दोनों धीरे-धीरे बातें करने लगे। देर रात घरवालों को रकीबुलनिशा के कमरे से आवाजें सुनाई दीं। उन्हें लगा कि कोई चोर घर में घुस आया है। घरवाले शोर मचाने लगे। इसे सुनकर आसपास के लोग भी उनके घर में इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने जब बहू के कमरे की तलाशी किए तो पलंग के नीचे से प्रेमी आलिम निकला। पहले तो उसकी पिटाई हुई फिर जब बहू ने कहा कि उसका प्रेमी है तब गांव वालों ने उसे छोड़ा। यह बात दुबई में मौजूद विवाहिता के पति को बताई गई उसने पत्नी को तीन तलाक दे दिया, और प्रेमी से ही उसका विवाह कराने को बोल दिया।इस संबंध में कलंदर थाना के कार्यवाहक प्रभारी कमलेश साहनी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया था। लेकिन दोनों पक्ष आपसी शादी पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद चले गए।