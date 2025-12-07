यूपी में आधी रात को बहू के पलंग से निकला प्रेमी, घर में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा…दुबई में मौजूद पति के उड़े होश

फोटो सोर्स: इमेज, विवाहिता के घर से पकड़ा गया प्रेमी
अयोध्या के कलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव में आधी रात को उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में विवाहिता को उसके प्रेमी के साथ दबोच लिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला का पति दुबई में नौकरी करता है और ससुर भी बाहर रहते है। घर पर महिला अपनी सास और दो बच्चों के साथ अकेली रहती थी।
आधी रात को जब सास किसी काम से उठी तो बहू के कमरे से आधी रात को किसी युवक की आवाज सुनी, इस पर वह सकते में आ गई और शोर मचाने लगी। ग्रामीण शोर सुनते जो महिला के घर इकट्ठे हो गए, और सारी बात समझे। सभी ने बहू को दरवाजा खोलने को बोला, इसके बाद कमरे में खोजबीन के दौरान उसका प्रेमी बिस्तर के नीचे से निकला। ग्रामीणों ने उसे पकड़ कर पति को फोन पर इस बात की सूचना दिए। पूरा मामला समझते ही दुबई में मौजूद पति ने तुरंत अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसे उसके प्रेमी के साथ चले जाने को कहा। बाद में ग्रामीणों ने पंचायत बुलाकर दोनों को शादी करने का फैसला सुनाया, जिस पर दोनों सहमत हो गए।
जानकारी के मुताबिक बभनगवा गांव में आलिम रहता है। इसी गांव में रकीबुलनिशा भी रहती है। आलिम का रकीबुलनिशा से लव अफेयर पहले से था। रकीबुलनिशा का पति जाफर अली दुबई में नौकरी करता है। दोनों की अभी पांच साल पहले शादी हुई थी। उनकी एक चार साल की बेटी भी है। 6 दिसंबर की देर रात आलिम अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड रकीबुलनिशा से मिलने उसकी ससुराल जा पहुंचा। रकीबुलनिशा अपने कमरे में अकेली थी। दोनों धीरे-धीरे बातें करने लगे। देर रात घरवालों को रकीबुलनिशा के कमरे से आवाजें सुनाई दीं। उन्हें लगा कि कोई चोर घर में घुस आया है। घरवाले शोर मचाने लगे। इसे सुनकर आसपास के लोग भी उनके घर में इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने जब बहू के कमरे की तलाशी किए तो पलंग के नीचे से प्रेमी आलिम निकला। पहले तो उसकी पिटाई हुई फिर जब बहू ने कहा कि उसका प्रेमी है तब गांव वालों ने उसे छोड़ा। यह बात दुबई में मौजूद विवाहिता के पति को बताई गई उसने पत्नी को तीन तलाक दे दिया, और प्रेमी से ही उसका विवाह कराने को बोल दिया।इस संबंध में कलंदर थाना के कार्यवाहक प्रभारी कमलेश साहनी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया था। लेकिन दोनों पक्ष आपसी शादी पर सहमत हो गए हैं। इसके बाद चले गए।
