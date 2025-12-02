UP: इन मंदिरों को बनाने में आया करोड़ों का खर्चा; 5 मंदिर जो बन रहे नई पहचान का केंद्र

Most Expensive Temples: उत्तर प्रदेश में धार्मिक आस्था के केंद्र सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की भव्यता और वास्तुशिल्प कौशल के प्रतीक भी बन चुके हैं। राज्य में पिछले कुछ सालों में ऐसे कई विशाल और भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिन पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए और जिन्होंने पर्यटन व धार्मिक महत्व दोनों को नई पहचान दी है। आपको बताते हैं यूपी के उन 5 भव्य मंदिरों के बारे में, जिनकी आभा और निर्माण लागत दोनों ही उन्हें खास बनाते हैं।