दिग्गज भाजपा नेता रामविलास वेदांती का निधन, 12 साल की उम्र में आ गए थे अयोध्या, 2 बार सांसद रहे

अयोध्या : राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत और पूर्व सांसद डॉ. रामविलास दास वेदांती का 75 वर्ष की आयु में आज सुबह निधन हो गया। वे 10 दिसंबर को दिल्ली से मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे थे, जहां उनकी रामकथा चल रही थी। बीमार पड़ने के बाद पिछले दो दिनों से उनका वहीं इलाज चल रहा था। आज सुबह दिल्ली ले जाने के लिए विमान पहुंचा, लेकिन कोहरे के कारण वह लैंड नहीं कर सका।