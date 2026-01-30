जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फिर मिली मौत की धमकी, 15 दिन में दूसरी बार आया कॉल, पुलिस अलर्ट

जगद्गुरु परमहंसाचार्य लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वे अयोध्या में सक्रिय रूप से इस मुद्दे पर बोलते हैं और आंदोलन चलाते हैं। उनके अनुसार, इसी वजह से कट्टरपंथी ताकतें उन्हें निशाना बना रही हैं।उन्होंने कहा कि वे अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सुरक्षा की कमी से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील की है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि वे बिना डर के अपना काम जारी रख सकें।