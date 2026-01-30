30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फिर मिली मौत की धमकी, 15 दिन में दूसरी बार आया कॉल, पुलिस अलर्ट

अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंसाचार्य को 15 दिन के भीतर दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। 29 जनवरी की रात फोन पर गाली-गलौज के साथ धमकी दी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अयोध्या

image

Anuj Singh

Jan 30, 2026

जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फिर मिली मौत की धमकी

जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फिर मिली मौत की धमकी

Jagadguru Paramhans Acharya has received death threats: रामनगरी अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंसाचार्य को एक पखवाड़े के अंदर दूसरी बार मौत की धमकी मिली है। 29 जनवरी की रात 9:26 बजे एक युवक ने उन्हें फोन किया। उसने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। जगद्गुरु परमहंसाचार्य ने इस घटना की शिकायत अयोध्या पुलिस में लिखित तौर पर दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है।

पहली धमकी 17 जनवरी को

इससे पहले 17 जनवरी को भी जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। उस समय भी उन्होंने पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जगद्गुरु ने बताया कि उन्हें लगातार ऐसी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है। वे बहुत चिंतित हैं।

हिंदू राष्ट्र की मांग के कारण निशाने पर

जगद्गुरु परमहंसाचार्य लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वे अयोध्या में सक्रिय रूप से इस मुद्दे पर बोलते हैं और आंदोलन चलाते हैं। उनके अनुसार, इसी वजह से कट्टरपंथी ताकतें उन्हें निशाना बना रही हैं।उन्होंने कहा कि वे अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सुरक्षा की कमी से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील की है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि वे बिना डर के अपना काम जारी रख सकें।

पुलिस की कार्रवाई

अयोध्या पुलिस दोनों धमकियों के मामलों की जांच कर रही है। फोन नंबर और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जगद्गुरु परमहंसाचार्य ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 02:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फिर मिली मौत की धमकी, 15 दिन में दूसरी बार आया कॉल, पुलिस अलर्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

“तंत्र-मंत्र से वशीकरण तक: परमहंस आचार्य ने ट्रंप-मोदी और UGC नियम पर किया चौंकाने वाला खुलासा”

परमहंस दास फोटो सोर्स ANI
अयोध्या

अयोध्या गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला: जेल गए बेकरी पर बुलडोजर चला, अब कोर्ट ने सपा नेता को किया बरी, नौकर को 20 साल की सख्त सजा

सपा नेता मोईद खान फाइल फोटो सोर्स X अकाउंट
अयोध्या

Ayodhya News: जेल से दो कैदी हुए फरार, जेलर समेत 7 पर गिरी गाज, हुए निलंबित

अयोध्या

अयोध्या डिप्टी कमिश्नर की बढ़ी मुश्किले, इस्तीफे के बाद जांच हुई तेज, भाई ने लगाया प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप

पूर्व GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह फोटो सोर्स वायरल वीडियो
अयोध्या

अयोध्या: GST डिप्टी कमिश्नर पर भाई का बड़ा आरोप, फर्जी प्रमाणपत्र से नौकरी हासिल करने का दावा

Prashant Kumar Singh
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.