जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फिर मिली मौत की धमकी, 15 दिन में दूसरी बार आया कॉल, पुलिस अलर्ट

जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फिर मिली मौत की धमकी
Jagadguru Paramhans Acharya has received death threats: रामनगरी अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंसाचार्य को एक पखवाड़े के अंदर दूसरी बार मौत की धमकी मिली है। 29 जनवरी की रात 9:26 बजे एक युवक ने उन्हें फोन किया। उसने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। जगद्गुरु परमहंसाचार्य ने इस घटना की शिकायत अयोध्या पुलिस में लिखित तौर पर दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है।
इससे पहले 17 जनवरी को भी जगद्गुरु परमहंसाचार्य को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। उस समय भी उन्होंने पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जगद्गुरु ने बताया कि उन्हें लगातार ऐसी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है। वे बहुत चिंतित हैं।
जगद्गुरु परमहंसाचार्य लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। वे अयोध्या में सक्रिय रूप से इस मुद्दे पर बोलते हैं और आंदोलन चलाते हैं। उनके अनुसार, इसी वजह से कट्टरपंथी ताकतें उन्हें निशाना बना रही हैं।उन्होंने कहा कि वे अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन सुरक्षा की कमी से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से अपील की है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि वे बिना डर के अपना काम जारी रख सकें।
अयोध्या पुलिस दोनों धमकियों के मामलों की जांच कर रही है। फोन नंबर और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। जगद्गुरु परमहंसाचार्य ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
