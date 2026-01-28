अयोध्या: GST डिप्टी कमिश्नर पर भाई का बड़ा आरोप, फर्जी प्रमाणपत्र से नौकरी हासिल करने का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, डॉ. विश्वजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रशांत कुमार सिंह ने नेत्र विकलांग का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और खुद को 40% नेत्रहीन बताया। उनके अनुसार, प्रशांत कुमार सिंह इस्तीफे का नाटक करके जांच और रिकवरी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने आंख की ऐसी बीमारी दिखाई है, जो 50 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति में सामान्यतः नहीं होती। इसके अलावा, जन्म तिथि में भी धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। प्रशांत कुमार सिंह पर यह भी आरोप है कि वे दो बार मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। फिलहाल मामले में मऊ के सीएमओ की ओर से जांच शुरू कर दी गई है।