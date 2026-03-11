आसाराम ने अयोध्या राम मंदिर में किए VIP दर्शन, सरयू नदी के करीब लक्ष्मण किला में डाला डेरा

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा आसाराम इन दिनों पैरोल पर बाहर है। वह मंगलवार को अयोध्या पहुंचा जहां उसने सरयू नदी के तट पर प्रवास किया। सरयू आरती में उसने हिस्सा लिया। शाम को वह झुनकी घाट पर करीब 300 मीटर तक पैदल घूमता रहा, जहां उसके अनुयायियों ने उसके पैर भी छूए। बुधवार को वह रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा। उसे मंदिर के उसी आदि शंकराचार्य द्वार से प्रवेश दिया गया जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे वीवीआईपी मेहमान दर्शन के लिए जाते हैं। आसाराम ने करीब 10 मिनट तक रामलला की दिव्य प्रतिमा को निहारा।