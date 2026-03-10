ई-लॉटरी से मिलेगा शराब दुकान का लाइसेंस, अयोध्या में 9 दुकानों के लिए आवेदन खुले

आवेदक 10 मार्च दोपहर 12 बजे से 17 मार्च दोपहर 12 बजे तक आबकारी विभाग के ई-लॉटरी पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करते समय पैन कार्ड में दर्ज नाम, पैन नंबर और जन्मतिथि के अनुसार ही विवरण भरना होगा। अधिकारियों के मुताबिक यदि आवेदन में गलत जानकारी पाई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।