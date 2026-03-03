Holi Celebration: सूतक काल के बावजूद अयोध्या, लखनऊ और हरदोई के सर्राफा बाजारों में परंपरा संग रंगों की शानदार होली

अयोध्या में होली का उत्सव केवल रंग खेलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यहां की सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। सूतक काल के कारण जहां कई धार्मिक आयोजन सीमित रहते हैं, वहीं सर्राफा बाजार में वर्षों पुरानी परंपरा के अनुसार होली खेलने का आयोजन जारी रखा गया। व्यापारियों का कहना है कि यह परंपरा उनके पूर्वजों द्वारा शुरू की गई थी और हर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाती आई है। यही कारण है कि धार्मिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए भी सामाजिक उत्सव को जीवित रखा गया। सर्राफा बाजार में सुबह से ही दुकानदारों और उनके बच्चों ने एकत्र होकर रंग और गुलाल के साथ होली खेलनी शुरू कर दी। राहगीरों पर गुलाल उड़ाकर उन्हें भी उत्सव में शामिल किया गया।