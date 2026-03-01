इजराइल के पीएम नेतन्याहू की विजय के लिए अयोध्या में पूजा-पाठ

रामनगरी अयोध्या में इजराइल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu की ‘विजय’ और सफलता की कामना को लेकर विशेष पूजा-पाठ और हवन किए जाने का मामला चर्चा में है। जानकारी के अनुसार, एक मठ में जगतगुरू परमहंस आचार्य ने बेंजामिन नेतान्याहू के फोटो पर तिलक लगाया और उनके विजय की कामना की। बताया जा रहा है कि अनुष्ठान के दौरान इजराइल की शांति, सुरक्षा और वहां के नेतृत्व की मजबूती के लिए प्रार्थना की गई। हवन-पूजन के दौरान पुजारियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और विश्व में शांति स्थापित होने की कामना की।