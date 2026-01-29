अयोध्या गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला: जेल गए बेकरी पर बुलडोजर चला, अब कोर्ट ने सपा नेता को किया बरी, नौकर को 20 साल की सख्त सजा

अयोध्या के भदरसा गैंगरेप केस में लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद पॉक्सो प्रथम न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सपा नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। वहीं, इस मामले में उनके नौकर राजू खान को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर क्षेत्र में दर्ज हुआ था। नाबालिग लड़की के गर्भवती होने के बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर डीएनए जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नमूना मेल नहीं खाया। जबकि राजू खान का डीएनए पीड़िता से मेल खाता पाया गया।