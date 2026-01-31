Ayodhya News: 4 दिन में बदला फैसला: GST डिप्टी कमिश्नर ने इस्तीफा लिया वापस, भाई ने लगाए गंभीर आरोप

इस्तीफे के बाद मामला तब और गंभीर हो गया। जब उनके भाई विश्वजीत सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। विश्वजीत का दावा है कि प्रशांत कुमार सिंह को दिव्यांग कोटे से नौकरी मिली थी। इसके लिए प्रस्तुत किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी है। इस शिकायत के आधार पर प्रमुख सचिव कामिनी रतन चौहान ने राज्यकर आयुक्त नितिन बंसल से रिपोर्ट मांगी है। विश्वजीत सिंह ने अपनी बहन जया सिंह पर भी फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया है। जया सिंह वर्तमान में कुशीनगर जिले की हाटा तहसील में तहसीलदार के पद पर तैनात हैं। जया सिंह ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह सब पारिवारिक विवाद का नतीजा है। और वह किसी भी जांच के लिए तैयार हैं।