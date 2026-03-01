15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या पुनः एक और ऐतिहासिक उत्सव की बनेगी साक्षी, 19 मार्च को राममंदिर में राष्ट्रपति करेंगी श्रीराम यंत्र की स्थापना

प्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की है। मंदिर परिसर की साफ-सफाई, सजावट और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

anoop shukla

Mar 15, 2026

Up news, ayodhya

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, श्रीरामलला मंदिर

चैत्र नवरात्र के पहले दिन यानी वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है उस दिन रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में 19 मार्च को श्रीराम यंत्र की विधिवत स्थापना होगी।

इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस आयोजन को अत्यंत भव्य बनाने की रूपरेखा तैयार की है।

श्री राम यंत्र देवताओं का निवास माना जाता है

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चम्पतराय ने बताया कि श्रीराम यंत्र दो वर्ष पूर्व जगद्गुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती महाराज द्वारा शोभायात्रा के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था।

वैदिक गणित और ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित यह यंत्र देवताओं का निवास माना जाता है, जो सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने की क्षमता रखता है। वर्तमान में इस यंत्र की राजा राम के समक्ष नियमित पूजा-अर्चना चल रही है।

सात हजार लोग रहेंगे मौजूद

दो दिन बाद अर्थात 19 मार्च तक यह यंत्र राम मंदिर के दूसरे तल पर पहुंच जाएगा। इसकी स्थापना के नौ दिवसीय वैदिक अनुष्ठान पहले से ही शुरू हो चुके हैं, जिनमें दक्षिण भारत, काशी और अयोध्या के विद्वान आचार्य शामिल हैं। उन्हाेंने बताया कि लगभग सात हजार लोग इस ऐतिहासिक समारोह में मौजूद रहेंगे।

सुबह 11 बजे के बाद पहुंचेगी राष्ट्रपति

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सुबह करीब 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगी, राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे।

वे राम मंदिर परिसर में प्रवेश कर श्रीराम यंत्र की पूजन-अर्चना करेंगी। अभिजीत मुहूर्त में ठीक 11:55 बजे यंत्र की स्थापना का मुख्य अनुष्ठान संपन्न होगा। पूजन के बाद वे प्रसाद ग्रहण करेंगी और भोजन के पश्चात वापस रवाना होंगी।

संभ्रांत से आम…सभी को भेजा गया है निमंत्रण

कार्यक्रम में लगभग 300 संत व महापुरुष शामिल होंगे। केरल की पूज्य माता अमृतानंदनमयी अपने एक हजार भक्तों के साथ ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगी। मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले संभ्रांत व्यक्तियों को भी विशेष निमंत्रण भेजा गया है।

इनमें एलएंडटी, टाटा कंपनी के प्रतिनिधि, गुजरात के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई का परिवार और परिसर विकास में भूमिका निभाने वाले अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं।

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार, पत्थर-लकड़ी-संगमरमर की नक्काशी करने वाले, खंभों पर मूर्तियां उकेरने वाले, भगवान की प्रतिमा बनाने वाले और वस्त्र तैयार करने वाली फर्मों के लगभग 1800 कार्यकर्ता भी आमंत्रित किए गए हैं।

सुरक्षा के रहेंगे अभेद्य इंतजाम, QR कोड वाले स्पेशल पास मिलेंगे

इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों को विशेष पास जारी किए जाएंगे, जिन पर QR कोड अंकित होगा। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन, हथियार या कोई सुरक्षा कर्मी ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल सिख धर्म के अनुयायी ही कृपाण लेकर प्रवेश कर सकेंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन सामान्य रूप से जारी रहेंगे, हालांकि कुछ समय के लिए समय-सारिणी में बदलाव संभव है।

ये भी पढ़ें

नहाने के दौरान तुलसी घाट पर किशोर समेत 2 लोग डूबे, एक का मिला शव, गोरखपुर से आया था परिवार
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 08:11 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या पुनः एक और ऐतिहासिक उत्सव की बनेगी साक्षी, 19 मार्च को राममंदिर में राष्ट्रपति करेंगी श्रीराम यंत्र की स्थापना

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की अयोध्या में भी ‘आंच’, श्रीराम रसोई पर लगा ताला, प्रसाद पर भी संकट

अयोध्या

आसाराम ने अयोध्या राम मंदिर में किए VIP दर्शन, सरयू नदी के करीब लक्ष्मण किला में डाला डेरा

asaram
अयोध्या

ई-लॉटरी से मिलेगा शराब दुकान का लाइसेंस, अयोध्या में 9 दुकानों के लिए आवेदन खुले

Excise Department:
अयोध्या

मिसाइलें गरज रहीं थी…थोड़ी ही दूर पर अमेरिकन बेस पर गिर रहीं थी; अयोध्या लौटे पीठाधीश्वर ने बताया खौफनाक मंजर

अयोध्या

अबूधाबी से अयोध्या लौटे संतों की अगवानी करने पहुंचे बृजभूषण सिंह, ‘जय श्रीराम’ के नारों से गूंजा परिसर

महंत
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.