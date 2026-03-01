अयोध्या पुनः एक और ऐतिहासिक उत्सव की बनेगी साक्षी, 19 मार्च को राममंदिर में राष्ट्रपति करेंगी श्रीराम यंत्र की स्थापना

इस कार्यक्रम में सभी अतिथियों को विशेष पास जारी किए जाएंगे, जिन पर QR कोड अंकित होगा। मंदिर परिसर में मोबाइल फोन, हथियार या कोई सुरक्षा कर्मी ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल सिख धर्म के अनुयायी ही कृपाण लेकर प्रवेश कर सकेंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन सामान्य रूप से जारी रहेंगे, हालांकि कुछ समय के लिए समय-सारिणी में बदलाव संभव है।