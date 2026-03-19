19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर आज एक नए इतिहास का बनेगा साक्षी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राम यंत्र की स्थापना, जानिए पूरा शेड्यूल

अयोध्या राम मंदिर में आज बड़ा आयोजन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राम यंत्र स्थापना। 11:55 बजे पूजन, 7 हजार मेहमान मौजूद, जानिए पूरा शेड्यूल, सुरक्षा और खास तैयारियां।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Mar 19, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

फाइल फोटो पत्रिका

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आज आस्था और इतिहास का संगम बनने जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू यहां श्रीराम यंत्र की स्थापना कर एक नई परंपरा को आगे बढ़ाएंगी। इस पावन अवसर पर देशभर से आए हजारों श्रद्धालु और अतिथि इस दिव्य क्षण के साक्षी बनेंगे। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर है।

धर्मनगरी अयोध्या में आज का दिन ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:55 बजे मंदिर के द्वितीय तल पर श्रीराम यंत्र की स्थापना और विधिवत पूजन करेंगी। यह क्षण न केवल धार्मिक दृष्टि से विशेष है। बल्कि देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बन रहा है।

श्री राम यंत्र स्थापना में देशभर से 7 हजार विशेष मेहमान शामिल होंगे

राष्ट्रपति का आगमन सुबह करीब 11 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होगा। जहां से वे सड़क मार्ग के जरिए मंदिर परिसर पहुंचेंगी। करीब चार घंटे के प्रवास के दौरान वे मंदिर में पूजा-अर्चना के साथ अन्य धार्मिक स्थलों के भी दर्शन करेंगी। कार्यक्रम में लगभग सात हजार विशिष्ट अतिथि शामिल हो रहे हैं। जिससे पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। इस विशेष आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई संत और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी और दत्तात्रेय होसबोले भी समारोह का हिस्सा बनेंगे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योगदान देकर निधि समर्पण अभियान की थी शुरुआत

श्रीराम यंत्र की स्थापना के बाद राष्ट्रपति मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान राम परिवार की पूजा और आरती करेंगी। इसके बाद वे सप्तमंडपम में स्थित महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी और निषादराज के मंदिरों में भी दर्शन करेंगी। यह क्रम समाज में समानता, समरसता और सभी वर्गों के सम्मान का संदेश देने वाला माना जा रहा है। इस आयोजन को और खास बनाती है राम मंदिर से जुड़ी वह भावनात्मक यात्रा, जो वर्षों से देशवासियों की आस्था का केंद्र रही है। जब निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई थी। तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योगदान देकर इसकी शुरुआत की थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह ऐतिहासिक कार्य कर रही हैं।

राम मंदिर निर्माण अभियान में देशभर से लोगों ने बढ़-कर कर लिया हिस्सा

मंदिर निर्माण के लिए चले अभियान में देशभर से लोगों ने बढ़-चढ़कर सहयोग किया। संत मोरारी बापू, उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत कई प्रमुख हस्तियों ने इसमें योगदान दिया। यह अभियान केवल धन संग्रह नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और जुड़ाव का प्रतीक बन गया।

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे क्षेत्र को कई जोन और सेक्टर में बांटकर पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात की गई हैं। भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। और शहर में विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। आज का यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि देश की आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Mar 2026 08:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर आज एक नए इतिहास का बनेगा साक्षी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राम यंत्र की स्थापना, जानिए पूरा शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या में 19 मार्च को अम्मा की मौजूदगी में भव्य श्रीराम यंत्र प्राण प्रतिष्ठा, 7000 मेहमानों से बनेगा ऐतिहासिक माहौल

माता अमृतानंदमयी देवी का स्वागत करते यतींद्र मिश्र फोटो सोर्स पत्रिका
अयोध्या

अयोध्या पुनः एक और ऐतिहासिक उत्सव की बनेगी साक्षी, 19 मार्च को राममंदिर में राष्ट्रपति करेंगी श्रीराम यंत्र की स्थापना

Up news, ayodhya
अयोध्या

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध की अयोध्या में भी ‘आंच’, श्रीराम रसोई पर लगा ताला, प्रसाद पर भी संकट

अयोध्या

आसाराम ने अयोध्या राम मंदिर में किए VIP दर्शन, सरयू नदी के करीब लक्ष्मण किला में डाला डेरा

asaram
अयोध्या

ई-लॉटरी से मिलेगा शराब दुकान का लाइसेंस, अयोध्या में 9 दुकानों के लिए आवेदन खुले

Excise Department:
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.