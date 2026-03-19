अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर आज एक नए इतिहास का बनेगा साक्षी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी राम यंत्र की स्थापना, जानिए पूरा शेड्यूल

श्रीराम यंत्र की स्थापना के बाद राष्ट्रपति मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान राम परिवार की पूजा और आरती करेंगी। इसके बाद वे सप्तमंडपम में स्थित महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी और निषादराज के मंदिरों में भी दर्शन करेंगी। यह क्रम समाज में समानता, समरसता और सभी वर्गों के सम्मान का संदेश देने वाला माना जा रहा है। इस आयोजन को और खास बनाती है राम मंदिर से जुड़ी वह भावनात्मक यात्रा, जो वर्षों से देशवासियों की आस्था का केंद्र रही है। जब निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई थी। तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने योगदान देकर इसकी शुरुआत की थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह ऐतिहासिक कार्य कर रही हैं।