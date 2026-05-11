सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या केस में बड़ी कार्रवाई, यूपी के बलिया का शूटर गिरफ्तार, अयोध्या में छिपा था

Suvendu Adhikari PA Murder Case: पश्चिम बंगाल के हाई-प्रोफाइल चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या करने वाला शूटर राज सिंह उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी यूपी के बलिया का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी के साथ ही मर्डर मिस्ट्री के तार अब यूपी और बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं।