अयोध्या में खत्म हुआ VIP कल्चर! राम मंदिर जाने से पहले जान लें ये बदलाव, वरना छूट सकता है दर्शन का मौका

नए नियमों के अनुसार, अलग-अलग पास पर दर्शन का दायरा भी तय किया गया है: सुगम दर्शन पास: इस पास के जरिए श्रद्धालु मुख्य रूप से प्रभु रामलला और राम परिवार के दर्शन कर सकेंगे। सामान्य दर्शन पास: यह पास अधिक विस्तृत दर्शन की सुविधा देता है। इसके अंतर्गत श्रद्धालु रामलला और राम परिवार के साथ-साथ सप्तमंडपम और ऐतिहासिक कुबेर टीला के भी दर्शन कर पाएंगे।