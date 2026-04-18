अयोध्या एयरपोर्ट पर सुरक्षा का कड़ा पहरा, चंद मिनटों में निष्क्रिय हुआ खतरा, ATS और CISF की मॉकड्रिल

इस दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल और समन्वय देखने को मिला, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र पूरी तरह तैयार है। अभ्यास के जरिए यह भी सुनिश्चित किया गया कि वास्तविक हालात में रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो और किसी भी खतरे को तुरंत निष्क्रिय किया जा सके।