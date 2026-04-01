Ayodhya: मंडी परिषद में काम ठप, कर्मचारी मोबाइल गेम में व्यस्त, वीडियो वायरल से मचा हड़कंप

Ayodhya Mandi Parishad Viral Video: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मंडी परिषद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी अपने दफ्तर में काम करने के बजाय कुर्सियों पर पैर रखकर मोबाइल पर गेम खेलते नजर आ रहे हैं, जबकि आम जनता अपने काम के लिए इधर-उधर भटकती दिख रही है।

