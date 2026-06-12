12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के आरोपों पर भड़के संजय राउत, उद्धव ठाकरे जाएंगे अयोध्या

Ram Mandir donation controversy: अयोध्या के राम मंदिर को मिले चंदे में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर सियासत गरमा गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी ने मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया था, जाने क्या है पूरा मामला।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Pooja Gite

Jun 12, 2026

Ram Mandir donation controversy

अयोध्या के राम मंदिर को मिले चंदे की गड़बड़ी पर भड़के उद्धव ठाकरे (photo ani)

Ram Mandir Donation Controversy: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी ने राम मंदिर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। इसलिए मंदिर ट्रस्ट की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो चंदे में गड़बड़ी के इन आरोपों पर सामने आकर खुलकर जवाब दे। इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे जल्द ही अयोध्या जा सकते हैं।

संजय राउत ने क्या कहा

संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस विवाद से उद्धव ठाकरे काफी परेशान हैं। हमारी इस बारे में बात हुई है और ऐसा लग रहा है मानो भगवान राम हमें खुद बुला रहे हैं। हम बहुत जल्द पूरी टीम के साथ अयोध्या जाएंगे और वहां इस मुद्दे को उठाएंगे। राउत ने हैरानी जताते हुए पूछा कि देश के इतने बड़े और पवित्र मंदिर के चढ़ावे पर हाथ मारने की हिम्मत किसकी हो सकती है? आखिर ये किस तरह के लोग हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं?

आखिर मंदीर ट्रस्ट चुप क्यों है

संजय राउत ने सवाल किया कि इस पूरे मामले पर मंदिर ट्रस्ट चुप क्यों बैठा है और मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल, यह पूरा मामला तब गरमाया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में एक मांग उठाई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए गायब हैं और इस मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। हालांकि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

बृजभूषण सिंह के बयान का भी दिया हवाला

संजय राउत ने इस मामले में पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के एक हालिया बयान का भी जिक्र किया। राउत ने कहा बृजभूषण सिंह कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि अंदर क्या खेल हुआ है, लेकिन बड़े और ताकतवर लोगों के शामिल होने की वजह से वो बोल नहीं सकते। अगर उनके जैसा आदमी यह बात कह रहा है, तो साफ है कि मामला वाकई बहुत गंभीर है।

भगवान के घर भी चोरी?

राउत ने आखिर में तंज कसते हुए कहा कि जो लोग हमेशा मंदिर पर आतंकी खतरे की बात करते हैं, वो अब ये बताएं कि सीसीटीवी कैमरों में जो लोग दिख रहे हैं, वो कौन हैं? भगवान के घर में पैसे की चोरी होना बेहद गंभीर बात है।

Ram Mandir Scam Allegations: अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप, ट्रस्ट ने बताई सच्चाई, जानिए क्या कहा?

ये भी पढ़ें
ayodhya ram mandir

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Jun 2026 04:35 pm

Published on:

12 Jun 2026 03:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के आरोपों पर भड़के संजय राउत, उद्धव ठाकरे जाएंगे अयोध्या

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दानपात्र से CCTV तक, राम मंदिर की दान राशि में गबन के आरोपों के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश! ट्रस्ट की चुप्पी चर्चा का विषय

ram mandir donation controversy update trust silence is topic of discussion ayodhya
अयोध्या

अयोध्या: सेफ्टी ऑडिट के बाद रामलला के प्रसाद और सीता रसोई को FSSAI का ‘भोग’ सर्टिफिकेट

अयोध्या श्री राम दरबार, फोटो सोर्स- X श्री राम जन्मभूमि
अयोध्या

10 जून को पीएम मोदी रचेंगे इतिहास, अयोध्या से इकबाल अंसारी ने की जमकर तारीफ

Iqbal Ansari on pm modi, Babri Masjid petitioner, Ayodhya News, Modi sarkar
अयोध्या

Ram Temple Chadhava: चढ़ावे पर सियायत के बीच सामने आए आंकड़े; अयोध्या में रामलला को हर महीने 5 करोड़ का चढ़ावा

ram mandir donation controversy update trust silence is topic of discussion ayodhya
अयोध्या

‘घर ले चलता हूं, मैं आपको पत्नी बना लूंगा’, अयोध्या के कथावाचक पवन देव की महिला से चंपारण में हुई थी पहली मुलाकात

Pawan Dev Maharaj, Ayodhya Kathavachak Case
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.