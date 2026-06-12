राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के आरोपों पर भड़के संजय राउत, उद्धव ठाकरे जाएंगे अयोध्या

संजय राउत ने सवाल किया कि इस पूरे मामले पर मंदिर ट्रस्ट चुप क्यों बैठा है और मंदिर के सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल, यह पूरा मामला तब गरमाया जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में एक मांग उठाई। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि राम मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए गायब हैं और इस मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। हालांकि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।