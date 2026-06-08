‘घर ले चलता हूं, मैं आपको पत्नी बना लूंगा’, अयोध्या के कथावाचक पवन देव की महिला से चंपारण में हुई थी पहली मुलाकात

पीड़िता का कहना है कि वह कामकाजी महिला थी और पति मानकर उसने कथावाचक की आर्थिक रूप से भी बहुत मदद की। महिला बताती है कि जब भी उसे पैसों की जरूरत होती थी, मैं दे देती थी। हद तो तब हो गई जब वो और उसके पिता मेरे घर से कपड़े और करीब 10 लाख रुपये के कीमती जेवर-सामान अपने साथ ले गए और वापस नहीं किए। महिला का यह भी आरोप है कि जब उसने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो उसे अयोध्या आने पर जान से मारने की धमकी दी गई।